11製造業鬆綁「七休一」闖關 勞動部本周會議不開了

2019-06-10 11:36 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



因應急單需求及人力問題，經濟部向勞動部申請例外彈性，盼能鬆綁製造業11個業別「七休一」及輪班間隔規定，勞動部原定本周三召開勞動基準諮詢會討論此案，但稍早通知，會議將延期至6月底或7月初。

勞動部官員指出，由於部分委員請假不克出席，導致會議人數不足，因此原定周三召開的會議將延期，待詳細日期確定後，勞動部勞動條件及就業平等司將會另行通知，並且上網公布。

根據會議議程，經濟部認為，輪班制勞工換班間隔休息時間目前以連續11小時為原則，但因天災、事變或突發事件，可能遇有員工無法到勤、工廠設備搶修、船期交貨限制、民眾生活需求或配合政府政策推動等特殊原因。

由於相關人員必須配合工作，有臨時調動輪班換班間隔休息時間的必要，因此經濟部希望能鬆綁輪班間隔規定，讓11行業因特殊原因得變更休息時間不少於連續八小時。

至於鬆綁「七休一」方面，在生產計畫外臨時接到的訂單、客戶臨時插單或交期急迫的訂單等，有交貨期限壓力，且因屬於短期性的密集產製，通常須具一定產製技術，非屬臨時招募替代人力所能勝任取代，而有調整例假的必要。

此外，為了因應美中貿易衝突轉單或產線移轉回台，而有急單生產需求，考量產業營運與產製特性，以及勞資需求意見，希望能讓相關行業因非可預期性或緊急性需求，得於每七日的周期內調整例假。

根據議程，這11行業包括印刷電路板製造業、電子零組件製造業、玻璃製造業、水泥及混凝土製品製造業、塑膠製品製造業、印刷及其輔助製造業、黏土建築材料製造業、食品製造業、金屬製品製造業、機械設備製造業、電線電纜製造業。