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沒被貿易戰嚇倒 第1季製造業投資增近三成

2019-06-10 11:05經濟日報 記者林彥呈╱即時報導

儘管全球政經局勢緊張，今年第1季台灣製造業營收終止連續九季正成長的態勢，投資金額卻逆勢成長將近三成，創自2011年同期以來最大增幅，經濟部看好後續投資穩定成長。

根據經濟部統計，今年第1季製造業營收為新台幣6兆2,486億元、年減3%，但固定資產增購（不含土地）3,262億元、年增29.8%。

經濟部指出，受到美中貿易混沌未明的不確定因素影響，業者投資步調轉趨保守，但國內半導體廠商為維繫領先競爭優勢，持續投入先進製程，加上台商回流及離岸風電等投資挹注，未來可望帶動製造業投資穩定成長。

就行業別觀察，電子零組件業方面，由於半導體業者因應製程升級，持續擴建廠房及增購生產設備，固定資產增購2,141億元，以65.7%占比冠居各業，年增率達44.5%。

化學材料業增購180億元，年增30.6%，主因部分石化業者增設產線及擴建汽電共生工程所致。

金屬製品業增購111億元，年增30.9%，主因部分業者持續進行離岸風電相關投資，加上不銹鋼管業者新廠完工，機器設備陸續進駐。

電腦電子及光學製品業增購84億元，年增2.5%，主因受到美中貿易摩擦影響，促使伺服器、筆電及網通業者回台擴增產線。

至於基本金屬業增購81億元，年減幅度達23%，經濟部說明，由於部分鋼鐵業者去年同季高爐設備更新，比較基數較高所致。

若按固定資產型態來看，今年第1季以機械及雜項設備增購占84.1%最多，房屋及營建工程占15.2%；年增率也以機械及雜項設備達31.5%最高，房屋及營建工程則年增22.6%。

資料來源：經濟部統計處
資料來源：經濟部統計處
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