止步連九紅 第1季製造業營收年減3%

2019-06-10 09:37 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



根據經濟部統計，今年第1季製造業營收6兆2,486億元，季減20.6%，年減3%，連續九季正成長的態勢戛然而止，在全球景氣放緩、美中貿易爭端未歇的情勢下，第2季營收成長動能也恐受到抑制。

就行業別觀察，電子零組件業受到智慧手機需求減緩、客戶端進行庫存調整，加上虛擬貨幣挖礦熱潮降溫，以及面板、DRAM價格下跌，營收年減5.9%。

電腦電子及光學製品業則因中高階及電競筆電出貨增加，加上雲端伺服器、網通需求活絡，抵消部分減幅，營收年增1.7%。

經濟部指出，受到美中貿易摩擦干擾，市場需求減弱及價格下跌，以致傳統產業營收普遍下滑。

化學材料業衰退9.8%，主因國際原油價格年減2.7%，石化原料及泛用樹脂等產品報價下跌，以及美中貿易摩擦，市場需求保守觀望所致。

石油及煤製品業年減4.7%，主因去年底國際油價急跌的影響延續到今年初，導致部分產品售價下跌。

金屬製品業年增0.5%，主因部分鋼鐵及鋼構業者因工程需求提高，帶動接單及出貨增加，但金屬原料價格處低檔盤旋，加上美中貿易紛擾，影響部分業者接單，抵消部分增幅。

基本金屬業年減7.5%，主因部分業者產線設備檢修而減產，加上美國、歐盟保護關稅政策干擾，市場需求減少所致。

至於機械設備業，年減幅度達11.7%，主因受美中貿易摩擦影響，來自國外訂單減少所致。