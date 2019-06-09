小S公公許慶祥回來了 登浩鼎第五大股東

2019-06-09 22:13 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃文奇 ╱即時報導



藝人小S（徐熙娣）公公許慶祥，重返浩鼎前十大股東名單。許在離開浩鼎前十大股東名單兩年後，今年不僅逆勢加碼且持股張數創新高，持股比重逾2%，超越董事長張念慈的個人持股，躍居浩鼎前五大股東。

根據浩鼎統計至今年4月29日為止的資料，許慶祥持有浩鼎3,474張股票，持股比重逾2%，市值近5億元，成為持有浩鼎股票的單一個人最大股東。法人圈說，如許慶祥這樣的資深股市投資人，出清股票後從來不買回頭股的他，回頭買浩鼎絕非感情用事，或許是市場大戶重新看好生技產業的指標。

浩鼎前十大股東中，潤泰集團旗下的投資公司與關係企業仍穩坐前三大，基本持股不變，而第四大股東為英屬維京群島商Alpha Corporate Holdings, Ltd.，第五大就是以自然人身份持股的許慶祥，董事長張念慈持股基本上不變，名列第六、為2,361張，持股比重約1.36%。

根據浩鼎公開資訊，許慶祥自2015年起進入浩鼎前十大股東名單，當年持股2,342張，2016年減碼至1,838張，而2017年起，許慶祥因個人財務考量，全部出脫浩鼎持股，兩年後卻逆勢加碼買進，引起投資市場關注。

許慶祥是資深的股市投資人，被譽為台灣巴菲特，春江水暖鴨先知，業界認為，他逆勢加碼浩鼎股票，應是審慎考量後的決定，更顯示他個人對浩鼎未來的展望予以肯定，若他此次繼續參與浩鼎現金增資，則持股水位將繼續攀高。