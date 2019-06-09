迎畢業季！ 新竹巨城10日現場徵才有上千職缺

2019-06-09 15:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李珣瑛 ╱即時報導



六月畢業季來臨！為協助求職社會新鮮人及求職朋友盡速找到適合工作，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署新竹就業中心將於6月10日（周一）11時至16時，在巨城Big City（新竹市東區中央路229號1樓創藝廳）舉辦企業現場徵才活動，邀請35家優良廠商釋出約1,650個職缺，職缺橫跨高科技與餐飲服務等相關行業，

10日現場更有造型實戰演練課程「社會新鮮人必學的好感度面試妝容」，名額有限，歡迎有需要的民眾，上賈桃樂學習主題館課程資訊報名 。

新竹就業中心表示，這次現場徵才活動的廠商包含：科技業、傳產業、服務業、餐飲業等多項產業參與，計有：智邦科技、采鈺科技、昇陽國際半導體、宜特科技、颀邦科技、及華夏玻璃、沛鑫包裝、朱記餡餅粥、QB HOUSE、和興餐飲及饗賓餐旅事業股份有限公司等35家優質廠商聯合設攤徵才。提供工程師、技術員、儲備幹部、業務專員、門市服務人員、髮型設計師及維修保養人員、兼職時薪人員等職缺，竭誠歡迎求職或轉職朋友把握機會踴躍參加，活動當天凡填寫求職登記表的民眾即可兌換精美小禮物1份，送完為止。

賈桃樂學習主題館為協助民眾做好求職前的萬全準備，於現場提供線上履歷健檢及職場面試形象的課程預約服務，期盼協助民眾尋找心中理想的工作，順利就業，創造職場雙贏的平台。

另桃竹苗分署為響應環保及鑑於行動裝置的普及，參加本次活動的民眾只要到本分署「無紙化徵才活動E網」https://www.jobs.org.tw下載徵才活動電子書，或在活動現場以手機掃描QRcode方式，即可查詢本次徵才活動職缺及相關資訊。