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貿易戰契機 星展：未來10年越南經濟規模超越新加坡

2019-06-08 19:47聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

中美貿易戰為越南帶來契機，星展集團研究部資深經濟學家謝光威指出，人口、勞動生產力、基礎設施、政治，全球投資，都成為越南發展的有利要素，再加上有利的地理位置及廣泛的自由貿易協定（FTA）網絡，預期越南未來十年經濟規模可望超越新加坡。

去年越南經濟成長率（GDP）百分之七點一，排名亞洲第二。十年前越南加入WTO後的迅速市場化，無法管理國內失衡情勢，曾面臨高通膨、低成長、貨幣貶值、出口市場過度依賴美國等經濟動盪。但在國企改革、金融產業和公共投資多項政策後，越南近三年GDP平均為百分之六點四，通膨穩定，經濟的長遠發展樂觀。

謝光威表示，位居區域供應鏈的策略性地理位置、具吸引力的稅務制度及企業稅率，有競爭優勢的勞動力，是越南的主要優勢。

越南近年來大舉投資基礎設施，也支援強勁的外來投資（FDI）流入，讓越南成為亞洲前五大FDI的接收地。在供應鏈的結構性調整下，越南憑藉著低成本的優勢崛起，已躍居為東協第二大的電子產品出口國。

在政府持續投資教育下，越南在世界銀行人力資本指數排名中名列東協第二，跟中國相當；但越南的月平均薪資僅有中國的三分之一。具競爭力人力資本是越南能快速掌握區域電子產業供應鏈的主因，並可望因中美貿易爭議持續而受惠。

謝光威指出，越南擁有四十四個港口，每年總輸送量達五億噸。越南擁有廣泛的FTA網絡，是多邊貿易協定的活躍成員國。因鄰近中國，目前在中國設有製造基地的企業更容易將越南納入現有供應鏈中。越南國內迅速成長的中產階級，也支撐內需市場，增強越南對全球製造商的吸引力。

儘管越南國內仍有些問題需要解決，謝光威表示，新興經濟體的通病包括國企改革過於溫和，金融產業自由化不如預期，政府高度監管及讓外資擔憂的企業公司治理等，越南也不例外，但可以肯定的是，越南正確的政策方向與經濟基本面優勢。

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