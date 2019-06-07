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經部攜手亞馬遜 目標3年內培育150家新創

2019-06-07 22:17聯合報 記者張語羚╱即時報導

由經濟部中小企業處與Amazon Web Services（AWS）合作，共同建構「林口新創園-亞馬遜AWS聯合創新中心」，預計以新創加速器、中小企業數位轉型加速器、雲端人才培育、國際合作、新創基金、新創競賽等六大板塊架構，進行雲端運算系統架構指導、國際市場經驗輔導、相關研討會及培訓課程等資源之投放，並輔以優惠雲端額度，預計於3年內至少培育150家新創公司、協助至少45家企業進行業務轉型以及升級優秀潛力人才。

經濟部表示，將透過全球應用極其廣泛的雲端服務平台AWS，以其全球先進的雲端運算技術和在地的專業知識，作為加速台灣創意生成及商模落地之助力，目前創新中心正全力招募高質積極的新創團隊及欲進行數位轉型的中小企業進駐。

「林口新創園-亞馬遜AWS聯合創新中心」六大板塊之一的「中小企業數位轉型加速器」將由新創總會進行營運，未來將在林口新創園的空間互惠、新創活動及加速器計畫等面向上，與世界台商總會、馬來西亞全球創新及創造力中心（MaGIC）和泰國數位園區（True Digital Park）進行密切合作。

進駐林口新創園、想發展泰國和馬來西亞市場的台灣新創團隊，可在當地享有進駐優惠及諮詢等服務，而欲在台灣發展的泰、馬新創亦然，事實上，新創總會近來持續推動台灣和東南亞新創交流，去年帶領台灣新創團隊赴東南亞參加泰國新創展和馬來西亞智慧城市展，在創業競賽中皆獲得耀眼成績，成功打響台灣新創知名度，亦獲得不少當地創投關注。

世界台灣商會聯合總會總會長游萬豐表示，台商海外版圖大，經濟實力強，且累積許多很棒的海外市場經驗，看好林口新創園所匯集的新創能量，以及數頭巨獸級加速器將帶來的龐大資源，希望今後能促使海外台商與園區發生更多的互動及更深的締結，使台灣整體產業實力能在好的循環下自然更上一層樓。

經濟部中小企業處與Amazon Web Services（AWS）合作，共同建構...
經濟部中小企業處與Amazon Web Services（AWS）合作，共同建構「林口新創園-亞馬遜AWS聯合創新中心」。圖／經濟部提供
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