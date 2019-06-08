基本工資升5％？8月決戰

2019-06-08 00:32 聯合報 記者 聯合報 記者 江睿智 ／台北報導



勞動部八月中旬將召開基本工資審議委員會，勞動部長許銘春已表態「希望朝調升方向走」，外界預期，這次基本工資調幅約百分之五。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

美中貿易戰前景不明，但隨著二○二○年總統大選選情升溫，勞動部八月中旬將召開基本工資審議委員會，勞動部長許銘春已表態「希望朝調升方向走」，外界預期，這次基本工資調幅約百分之五。

此外，為避免基本工資時薪調幅大、月薪調幅小，造成企業將時薪制改為月薪制的道德風險，勞動部對於今年基本工資調整，傾向時薪和月薪採一致調幅。

蔡政府上任後，自二○一六年迄今，基本工資月薪已調整三次，由二萬零八元調升至二萬三千一百元，共計調升三○九二元，調幅達百分之十五點四五，每年平均調幅約百分之五左右。

去年許銘春主持基本工資審議委員會，勞資雙方僵持不下時，許銘春最後拋出並拍板百分之五調幅。今年在勝選壓力下，即便美中貿易戰令經濟前景蒙上陰影，預期今年基本工資調幅也不會低於去年，亦即約百分之五，基本工資月薪有望來到二萬四二五五元。

目前基本工資月薪為二萬三千一百元，時薪一百五十元，勞動部長許銘春日前在立法院社福委員會詢答表示，希望在蔡總統連任任期內，基本工資可調升到三十K，若如此，調幅高達百分之三十，若真要到二○二四年任期結束前達標，每年平均調幅亦須約百分之五。

勞動部表示，基本工資調升幅度，要由勞資政學四方組成的基本工資審議委員會討論。勞動部並將在六月下旬召開基本工資工作小組會議，邀集勞資政學四方，初步了解勞資雙方意見。

今年全球經濟因美中貿易戰升溫，全球景氣趨於疲弱，不少工商界希望今年不要調整基本工資，以免增加企業經營負擔；不過，許銘春認為，基本工資還是應該往上調整。

根據去年八月基本工資審議委員會討論過程，包括十七項重要民生物資年增率、經濟成長率、勞動生產力指數等將會是決定基本工資調升的關鍵因子，上述指標皆有利於基本工資調升。根據主計總處統計，今年前五月消費者物價指數年增率百分之○點五一，十七項重要民生物資年增率則為百分之一點八七；去年經濟成長率為百分之二點六三，但主計總處下修今年經濟成長率為百分之二點一九。

因勞資雙方對於基本工資調幅，差距本來就大，對於要採計哪一個指標及數字，預期到時仍會有一番激烈勞資角力，最後再由勞動部拋出建議案拍板。