親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
長榮空服釀罷工
5G商用爭霸戰
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

工總：今年經濟較差 勞團：28K一次漲足

2019-06-08 00:36聯合報 記者江睿智／台北報導

外界預期今年基本工資將繼續調升百分之五，工業總會表示，現在言之過早，先看今年第二...
外界預期今年基本工資將繼續調升百分之五，工業總會表示，現在言之過早，先看今年第二季經濟情勢。勞方主張基本工資月薪一次漲足至28Ｋ。圖／聯合報系資料照片
分享

在二○二○選舉壓力下，外界預期今年基本工資將繼續調升百分之五，工業總會常務理事何語表示，現在言之過早，先看今年第二季經濟情勢。勞團意見領袖、全國產業總工會秘書長戴國榮則表示，勞方主張基本工資月薪一次漲足至廿八K。

勞資雙方基本工資角力大戰起跑。工總表示，如果企業有賺錢、國家有賺錢，當然應與勞工分享利潤；但今年經濟情勢較去年來得差，若企業沒有賺錢，企業如何有競爭力。但勞方委員去年即已主張基本工資月薪應一次漲足至二八八六二元，時薪一六四元；戴國榮說，依照每人每月最低生活費乘上就業撫養比、或採OECD國家對貧窮線計算方式，台灣基本工資水準都應約在廿八K。

何語則表示，今年經濟情勢較去年差，若要像去年調升百分之五，企業難以接受。台灣出口占國內生產毛額（GDP）比重逾八成，在美中貿易戰陰影下，我國出口已連好個月呈現衰退，第一季內需因春節假期帶動下仍呈暢旺，但是第二季內需是否下滑，很快就會有數據了。

何語並說，韓國總統文在寅上任後，接連兩年大幅調升最低工資，導致韓國中小企業總會發起不服從運動，每年有四千家中小企業倒閉，韓國政府緊急編五十四兆韓元補助企業、補助大學生、中高齡就業，仍無法挽回頹勢。

對於今年全球景氣因美中貿易戰影響前景不明，戴國榮則認為，勞團仍然希望有制度調升基本工資，主因是台灣在一九九七年至二○○六年之間凍漲，勞工都未分享到經濟果實，而去年及今年經濟成長率亦為正成長，因此沒有道理不調升基本工資。

台灣中小企業每每因基本工資調升面臨壓力，尤其是九人以下微型企業影響更大，勞團也主張，一旦基本工資調升，政府應對微型企業提供薪資補貼，否則台灣低薪問題永遠無解。

基本工資勞團
想要免費獲得 iPad 與 ________ 立即挑戰 ✍

相關新聞

政府放利多 基本工資拚調高5％

2019-06-08 00:33

基本工資調高／工總：經濟差 調幅難接受

2019-06-08 00:33

基本工資調高／勞團：我最低水準應在28K

2019-06-08 00:33

基本工資升5％？8月決戰

2019-06-08 00:32

台杉下波募資 鎖定綠能、新農業

2019-06-08 00:24

台杉物聯網基金 注資二公司

2019-06-08 00:24

次世代科技布局 台杉投資添2家

2019-06-07 23:53

經部攜手亞馬遜 目標3年內培育150家新創

2019-06-07 22:17

交通部：立榮馬祖航線 營運不能斷

2019-06-07 13:30

鬆綁製造業七休一 勞動部下周三討論

2019-06-07 00:54

台商回流 年底投資到位1500億

2019-06-07 00:28

鄧振中將再率團訪美 台電與通用簽約

2019-06-07 00:24

投資356億！電子大廠回流又一樁

2019-06-06 23:32

企業百人團赴美 科技味濃

2019-06-06 23:30

國銀金援回流台商 利率很優惠

2019-06-06 23:27

台灣企業百人團赴美 用意…強化台美關係

2019-06-06 23:25

11製造業接急單有望免七休一 但不可超半年

2019-06-06 21:49

年輕人的不滿和無奈》勞保面臨破產 勞退自選法案為何14年過不了？

2019-06-05 13:42

開大門「迎台商」 不能只看表象

2019-05-31 08:56

王文淵下令台化氣爆管線總體檢 三寶跟進

2019-04-11 23:54

太陽光電廠 加碼投資台南500億元

2019-02-23 23:59

基本工資調升8月決戰！時薪、月薪有望調升5%

2019-06-07 18:40

連破3道關口 離岸人民幣日內跌近400點

2019-06-07 18:15
看更多

熱門文章

開票結果超過雙門檻！長榮空服取得罷工權 不排除突襲

2019-06-07 14:22

台灣10億身家有錢人 最愛投資的竟是債券

2019-06-07 11:07

長榮空服取得罷工權 旅行業建議旅客買不便險

2019-06-07 17:03

長榮罷工開票最新！ 同意罷工票破千 僅48票不贊成

2019-06-07 11:57

若長榮暑假罷工 旅行業者：來不及應變

2019-06-07 10:20

基本工資調升8月決戰！時薪、月薪有望調升5%

2019-06-07 18:40

反制長榮延期協商 工會：不排除624前罷工

2019-06-07 15:20

影／長榮空服員擬罷工今開票 目前多為同意票

2019-06-07 09:58

今盼見證開票作業 長榮：不解工會為何拒絕

2019-06-07 15:54

ALTIS 帶動國內轎車購車潮

2019-06-07 10:54

長榮空服員擬罷工 民航局：各界不樂見

2019-06-07 11:58

轎車大亂鬥！ ALTIS改款 納智捷推新轎跑

2019-06-07 13:30

郭董也買比特幣？ 郭台銘：假新聞

2019-06-07 15:50

長榮罷工情勢若升高 將由林佳龍親自指揮應變中心

2019-06-07 12:37

長榮空服員取得合法罷工權 勞部籲長榮正視員工心聲

2019-06-07 16:09

空服罷工開票！長榮航空已成立緊急應變小組

2019-06-07 11:52

連破3道關口 離岸人民幣日內跌近400點

2019-06-07 18:15

5G手機卡 0001號曝光

2019-06-07 14:29

工會料將取得罷工權 長榮已準備長期抗戰

2019-06-07 13:14

交通部：立榮馬祖航線 營運不能斷

2019-06-07 13:30

長榮若罷工 交通部將啟動應變中心、國防部擬支援軍機

2019-06-07 11:16

長榮若罷工 業者：暑假快到來不及應變

2019-06-07 13:22

開票結果跨越雙門檻 長榮空服取得罷工權

2019-06-07 16:11

空服員取得罷工門票 長榮航：協商大門不會關閉

2019-06-07 15:14

經部攜手亞馬遜 目標3年內培育150家新創

2019-06-07 22:17

長榮空服員罷工投票開始開票

2019-06-07 10:23

長榮航空 已籌備罷工因應小組

2019-06-07 15:19

長榮空服員擬罷工 桃市勞動局盼勞資續協商

2019-06-07 12:28

長榮航空：唯有勞資協商才能雙贏

2019-06-07 13:30

長榮航回文工會：繼續協商 創造雙贏

2019-06-07 13:01

長榮空服取得罷工權 勞動部邀勞資雙方下周一開會前會

2019-06-07 18:53

匯兌風險升高壽險業恐退出美債市場？ 金管會：有避險

2019-06-07 10:36

救低薪！ 勞團喊基本工資月薪一次漲足28K

2019-06-07 18:51

以房養老核貸件數3362件 額度184億元

2019-06-07 11:21

5G手機上市 中企「準備好了」

2019-06-07 14:30

茶籽堂布局旅宿通路 讓品牌被看見

2019-06-07 03:36

管理錦囊／平均分配法 未必公平

2019-06-07 03:11

小型SUV熱度不減 新款再刺激銷售

2019-06-07 13:30

小車大空間 中小家庭首選

2019-06-07 10:55

瞄準年輕用戶群 攜程找彭于晏當代言人

2019-06-07 23:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top