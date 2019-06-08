工總：今年經濟較差 勞團：28K一次漲足

2019-06-08 00:36 聯合報 記者 聯合報 記者 江睿智 ／台北報導



外界預期今年基本工資將繼續調升百分之五，工業總會表示，現在言之過早，先看今年第二季經濟情勢。勞方主張基本工資月薪一次漲足至28Ｋ。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

在二○二○選舉壓力下，外界預期今年基本工資將繼續調升百分之五，工業總會常務理事何語表示，現在言之過早，先看今年第二季經濟情勢。勞團意見領袖、全國產業總工會秘書長戴國榮則表示，勞方主張基本工資月薪一次漲足至廿八K。

勞資雙方基本工資角力大戰起跑。工總表示，如果企業有賺錢、國家有賺錢，當然應與勞工分享利潤；但今年經濟情勢較去年來得差，若企業沒有賺錢，企業如何有競爭力。但勞方委員去年即已主張基本工資月薪應一次漲足至二八八六二元，時薪一六四元；戴國榮說，依照每人每月最低生活費乘上就業撫養比、或採OECD國家對貧窮線計算方式，台灣基本工資水準都應約在廿八K。

何語則表示，今年經濟情勢較去年差，若要像去年調升百分之五，企業難以接受。台灣出口占國內生產毛額（GDP）比重逾八成，在美中貿易戰陰影下，我國出口已連好個月呈現衰退，第一季內需因春節假期帶動下仍呈暢旺，但是第二季內需是否下滑，很快就會有數據了。

何語並說，韓國總統文在寅上任後，接連兩年大幅調升最低工資，導致韓國中小企業總會發起不服從運動，每年有四千家中小企業倒閉，韓國政府緊急編五十四兆韓元補助企業、補助大學生、中高齡就業，仍無法挽回頹勢。

對於今年全球景氣因美中貿易戰影響前景不明，戴國榮則認為，勞團仍然希望有制度調升基本工資，主因是台灣在一九九七年至二○○六年之間凍漲，勞工都未分享到經濟果實，而去年及今年經濟成長率亦為正成長，因此沒有道理不調升基本工資。

台灣中小企業每每因基本工資調升面臨壓力，尤其是九人以下微型企業影響更大，勞團也主張，一旦基本工資調升，政府應對微型企業提供薪資補貼，否則台灣低薪問題永遠無解。