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救低薪！ 勞團喊基本工資月薪一次漲足28K

2019-06-07 18:51經濟日報 記者江睿智╱即時報導

勞資雙方基本工資角力大戰起跑。全國產業總工會秘書長戴國榮表示，勞方主張基本工資月薪一次漲足至28k。

勞動部已在5月底將《最低工資法》草案，送進政院審查，對於未來最低工資訂定，草案只將消費者物價指數（CPI）列入應參採指標，亦即最低工資應全數反映CPI之漲幅。不過，戴國榮表示，勞團主張，應以17項重大民生物價取代消費者物價指數，並且訂定25K「起始工資」，亦即最低工資法實施時，從25K開始起跳，但未獲勞動部採納。

勞方委員去年時主張基本工資月薪一次漲足月薪一次漲足至28,862元，時薪164元；對於今年調升目標，戴國榮說，現在還在計算中，但依照每人每月最低生活費乘上就業撫養比、或是採OECD國家對於貧窮線計算方式，台灣基本工資水準都應約在28K。

對於今年全球景氣因美中貿易戰影響前景不明，戴國榮認為，勞團仍然希望有制度調升基本工資，主因是台灣在1997年至2006年之間凍漲，勞工都未分享經濟果實，而去年及今年經濟成長率亦為正成長，因此沒有道理不調升基本工資。

戴國榮坦言，台灣中小企業因為不力圖轉型，每每因基本工資調升而面臨壓力，尤其是9人以下微型企業影響更大，勞團也主張，一旦基本工資調升，政府應對微型企業提供薪資補貼，否則台灣低薪問題永遠無解。

基本工資消費者物價指數勞團
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