基本工資調5%？ 工總反對：今年經濟將比去年差

2019-06-07 18:51 經濟日報 記者 經濟日報 記者 江睿智 ╱即時報導



在2020選舉壓力下，外界預期今年基本工資將繼續調升5%，工業總會常務理事何語表示，現在言之過早，先看今年第2季經濟情勢。

他表示，如果企業有賺錢、國家有賺錢，當然應與勞工分享利潤；但今年經濟情勢較去年來得差，若企業沒有賺錢，教企業如何有競爭力。

他表示，台灣出口占國內生產毛額（GDP）比重逾八成，在美中貿易戰陰影下，我國出口已連好個月呈現衰退，第1季內需因春節假期帶動下仍呈暢旺，但是第2季內需是否下滑，很快就會有數據了。

何語並說，韓國總統文在寅上任後，接連兩年大幅調升韓國最低工資，結果導致韓國中小企業總會發起不服從運動，每年有4000家中小企業倒閉，韓國政府緊急編54兆韓圜補助企業、補助大學生、中高齡就業，仍無法挽回頹勢。

何語表示，今年經濟情勢較去年來得差，若要像去年調升5%，企業難以接受。他更指出，勞動部引用勞動生產力提升來做為調升基本工資之依據，但勞動生產力提升，勞工貢獻只占一部分，真正是雇主投資設備、自動化、改善生產線等，才使得勞動生提升。

對於勞動部長許銘春日前表示，希望在蔡總統連任任期內，將基本工資調升至30K，調幅將達30%，何語直言，台灣人均GDP在未來數年內，有可能成長30%？這是不可能。若硬要調升到30K，國內企業無法生存。

他表示，今年因為選舉年，政府希望調升基本工資，但政府政策要看長遠，而非短期。他主張，基本工資約占該國人均GDP的三至四成左右，以目前23,100而言，約占三成五，若占比太高，就非企業能負擔。