親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
長榮空服釀罷工
5G商用爭霸戰
財經焦點
科技產業
金融要聞
產業綜合
稅務法務
房市情報

中共南薰礁軍事建設大躍進 太平島觀測鏡頭曝光

情纏17年！言承旭遭爆戀愛「2大壞習慣」　林志玲心碎離去

連破3道關口 離岸人民幣日內跌近400點

2019-06-07 18:29聯合報 記者林宸誼╱即時報導

中國人民銀行行長（大陸央行）易綱認為，人民幣堅守一個價位意義不大，可能給市場暗示人民幣將不會守住7的關口，儘管人民幣在岸市場今天因端午節休市，但更多反映國際投資者預期的離岸人民幣匯率掀起波瀾，出現短線急貶。

早盤離岸人民幣跌破6.93和6.94元兩道關口，並在下午擴大跌幅，接連跌破6.95和6.96元關口，最低報6.9607，日內下跌近400個基點，創下去年11月以來新低。短暫走低後，離岸人民幣匯率收復了6.96元關口。

消息面上，彭博資訊7日刊發中國人民銀行行長易綱的專訪，易綱指出，如果中美貿易戰惡化，大陸有足夠的政策空間來應對，包括基準利率、存款準備金率。

他於本周末將在日本和美國財政部長米努欽會晤，貿易談判能否繼續充滿不確定性和困難。

不過，易綱也指出，貿易談判能否繼續或有所進展，我認為這是由雙方所決定的，取決於雙方所處的氛圍和意願，目前仍面臨一些不確定性。

談及貿易戰對人民幣的影響，易綱不認為人民幣匯率的某個具體數字更重要，他表示，貿易戰可能會給人民幣帶來暫時性的貶值壓力，但噪音過後，人民幣將回歸穩定，「關於保持人民幣匯率在合理均衡水準上的基本穩定這一點，我們非常有信心。」

在談及人民幣匯率時，易綱表示，人民幣增強彈性對於大陸乃至全球經濟都有益，因為它發揮了經濟自動穩定器的作用。

對於「7」是否重要，易鋼表示，「不認為這是一個重要問題，不認為某一個具體數字會比另一個更加重要」。

中國人民銀行行長易綱。（本報系資料庫）【作者：林則宏 日期：2019/1/9 檔...
中國人民銀行行長易綱。（本報系資料庫）【作者：林則宏 日期：2019/1/9 檔名：L31749878.JPG】
分享

人民幣匯率中國人民銀行貿易戰
想要免費獲得 iPad 與 ________ 立即挑戰 ✍

相關新聞

連破3道關口 離岸人民幣日內跌近400點

2019-06-07 18:15

交通部：立榮馬祖航線 營運不能斷

2019-06-07 13:30

鬆綁製造業七休一 勞動部下周三討論

2019-06-07 00:54

台商回流 年底投資到位1500億

2019-06-07 00:28

鄧振中將再率團訪美 台電與通用簽約

2019-06-07 00:24

投資356億！電子大廠回流又一樁

2019-06-06 23:32

企業百人團赴美 科技味濃

2019-06-06 23:30

國銀金援回流台商 利率很優惠

2019-06-06 23:27

台灣企業百人團赴美 用意…強化台美關係

2019-06-06 23:25

11製造業接急單有望免七休一 但不可超半年

2019-06-06 21:49

台塑四寶保守看下半年 市場藏三大變數

2019-06-06 18:32

全台飆高溫 用電量衝今年新高首破3400萬瓩

2019-06-06 17:54

又一電子大咖回流 加碼投資南部356億元

2019-06-06 17:08

從郭台銘到騰訊都用它擴大影響力 2019年最夯商業關鍵字：社交裂變

2019-06-06 16:18

專招千位朋友追蹤的媽媽 讓她們不必當「伸手牌」！林瑞陽和他的820萬媽媽粉

2019-06-06 16:07

美中貿易戰當理由 11項製造業再申請鬆綁七休一

2019-06-06 13:41

台灣今年前四個月對韓貿易30年來首度出超 關鍵是這項

2019-06-06 13:15

年輕人的不滿和無奈》勞保面臨破產 勞退自選法案為何14年過不了？

2019-06-05 13:42

開大門「迎台商」 不能只看表象

2019-05-31 08:56

名家觀點／導入AI 先做好暖身

2019-05-31 01:50

王文淵下令台化氣爆管線總體檢 三寶跟進

2019-04-11 23:54

太陽光電廠 加碼投資台南500億元

2019-02-23 23:59
看更多

熱門文章

開票結果超過雙門檻！長榮空服取得罷工權 不排除突襲

2019-06-07 14:22

台灣10億身家有錢人 最愛投資的竟是債券

2019-06-07 11:07

長榮恐暑假罷工 交部成立應變小組確保離島航線不中斷

2019-06-06 21:03

長榮罷工開票最新！ 同意罷工票破千 僅48票不贊成

2019-06-07 11:57

若長榮暑假罷工 旅行業者：來不及應變

2019-06-07 10:20

影／長榮空服員擬罷工今開票 目前多為同意票

2019-06-07 09:58

貿易戰「迎難而上」 陸5G商用提前搶占制高點

2019-06-06 23:48

反制長榮延期協商 工會：不排除624前罷工

2019-06-07 15:20

投資356億！電子大廠回流又一樁

2019-06-06 23:32

台系5G概念股 訂單將增溫

2019-06-07 01:10

今盼見證開票作業 長榮：不解工會為何拒絕

2019-06-07 15:54

長榮空服員擬罷工 民航局：各界不樂見

2019-06-07 11:58

長榮空服取得罷工權 旅行業建議旅客買不便險

2019-06-07 17:03

長榮罷工情勢若升高 將由林佳龍親自指揮應變中心

2019-06-07 12:37

企業百人團赴美 科技味濃

2019-06-06 23:30

陸5G商用元年 釋照四張

2019-06-07 01:10

空服罷工開票！長榮航空已成立緊急應變小組

2019-06-07 11:52

神盾5月業績 達歷史次高

2019-06-06 19:06

長榮空服員取得合法罷工權 勞部籲長榮正視員工心聲

2019-06-07 16:09

王文洋掌舵 宏和在陸IPO准了

2019-06-07 01:16

長榮若罷工 交通部將啟動應變中心、國防部擬支援軍機

2019-06-07 11:16

工會料將取得罷工權 長榮已準備長期抗戰

2019-06-07 13:14

長榮空服員罷工投票開始開票

2019-06-07 10:23

晟德揪伴 擬收購豐華

2019-06-07 00:46

長榮若罷工 業者：暑假快到來不及應變

2019-06-07 13:22

空服員取得罷工門票 長榮航：協商大門不會關閉

2019-06-07 15:14

鬆綁製造業七休一 勞動部下周三討論

2019-06-07 00:54

陸廠準備好了 5G手機將上市

2019-06-06 23:54

5G手機卡 0001號曝光

2019-06-07 14:29

中華電攜手凱基銀金融監理沙盒案 簽約逾百件

2019-06-06 22:12

11製造業接急單有望免七休一 但不可超半年

2019-06-06 21:49

鴻海啟動共同管理 傳將設營運委員會

2019-06-06 23:36

長榮航回文工會：繼續協商 創造雙贏

2019-06-07 13:01

新台幣終止連三升

2019-06-07 01:47

郭董也買比特幣？ 郭台銘：假新聞

2019-06-07 15:50

五大壽險重返公債市場

2019-06-06 23:17

華碩新旗艦機上市

2019-06-06 23:19

新公司法治理大戰／股王條款 季配息須具三特質

2019-06-07 01:49

長榮空服員擬罷工 桃市勞動局盼勞資續協商

2019-06-07 12:28

交通部：立榮馬祖航線 營運不能斷

2019-06-07 13:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top