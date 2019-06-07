連破3道關口 離岸人民幣日內跌近400點

2019-06-07 18:29 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



中國人民銀行行長（大陸央行）易綱認為，人民幣堅守一個價位意義不大，可能給市場暗示人民幣將不會守住7的關口，儘管人民幣在岸市場今天因端午節休市，但更多反映國際投資者預期的離岸人民幣匯率掀起波瀾，出現短線急貶。

早盤離岸人民幣跌破6.93和6.94元兩道關口，並在下午擴大跌幅，接連跌破6.95和6.96元關口，最低報6.9607，日內下跌近400個基點，創下去年11月以來新低。短暫走低後，離岸人民幣匯率收復了6.96元關口。

消息面上，彭博資訊7日刊發中國人民銀行行長易綱的專訪，易綱指出，如果中美貿易戰惡化，大陸有足夠的政策空間來應對，包括基準利率、存款準備金率。

他於本周末將在日本和美國財政部長米努欽會晤，貿易談判能否繼續充滿不確定性和困難。

不過，易綱也指出，貿易談判能否繼續或有所進展，我認為這是由雙方所決定的，取決於雙方所處的氛圍和意願，目前仍面臨一些不確定性。

談及貿易戰對人民幣的影響，易綱不認為人民幣匯率的某個具體數字更重要，他表示，貿易戰可能會給人民幣帶來暫時性的貶值壓力，但噪音過後，人民幣將回歸穩定，「關於保持人民幣匯率在合理均衡水準上的基本穩定這一點，我們非常有信心。」

在談及人民幣匯率時，易綱表示，人民幣增強彈性對於大陸乃至全球經濟都有益，因為它發揮了經濟自動穩定器的作用。