親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
長榮空服釀罷工
5G商用爭霸戰
財經焦點
科技產業
金融要聞
產業綜合
稅務法務
房市情報

中共南薰礁軍事建設大躍進 太平島觀測鏡頭曝光

情纏17年！言承旭遭爆戀愛「2大壞習慣」　林志玲心碎離去

連破3道關口 離岸人民幣日內跌近400點

2019-06-07 18:15聯合報 記者林宸誼╱即時報導

受到中國人民銀行行長（大陸央行）易綱談話，認為人民幣堅守一個價位意義不大，可能給市場暗示人民幣將不會守住的談話影響，儘管在岸人民幣市場休市，但更多反映國際投資者預期的離岸人民幣匯率掀起波瀾，7日出現短線急貶。

早盤跌破6.93和6.94關口，並在下午擴大跌幅，接連跌破6.95和6.96關口，最低報6.9607，日內下跌超近400個基點，創下去年11月以來新低。短暫走低後，離岸人民幣匯率收復了6.96這一關口。

消息面上，彭博7日刊發了中國人民銀行行長（大陸央行）易綱的專訪，易綱指出，如果中美貿易戰惡化，大陸有足夠的政策空間來應對，包括基準利率、存準率。

他將於本周末將在日本和美國財政部長努欽會晤，貿易談判能否繼續充滿不確定性和困難。

不過易綱也指出，至於貿易談判能否繼續或有所進展，我認為這是由雙方所決定的，取決於雙方所處的氛圍和意願，目前仍面臨一些不確定性。

談及貿易戰對人民幣的影響，易綱不認為人民幣匯率的某個具體數字更重要，他表示貿易戰可能會給人民幣帶來暫時性的貶值壓力，但噪音過後，人民幣將回歸穩定，「關於保持人民幣匯率在合理均衡水準上的基本穩定這一點，我們非常有信心。」

在談及人民幣匯率時，易綱表示，人民幣增強彈性對於大陸乃至全球經濟都有益，因為它發揮了經濟自動穩定器的作用。

對於「7」是否重要，易鋼表示，不認為這是一個重要問題，不認為某一個具體數字會比另一個更加重要。

最近幾周，人民幣匯價總體持穩，但5月整體跌幅為2.5%。

華爾街見聞報導，交通銀行首席經濟學家連平日前撰文指出，不必擔憂人民幣匯率波動，人民幣匯率應該有能力在新的合理均衡水準區間在波動中保持基本穩定。

上月中旬，易綱表示，對保持人民幣匯率在合理均衡水準上基本穩定充滿信心，中美十年期國債利差仍處於較為舒服的區間，美國聯準會加息可能性降低，都有利於人民幣匯率穩定。

5月下旬，銀保監會主席郭樹清在2019清華五道口全球金融論壇發言稿中警告，大陸經濟基本面決定人民幣不可能持續貶值，投機做空人民幣必然遭受巨大損失。

中國人民銀行行長（大陸央行）易綱。環球外匯網
中國人民銀行行長（大陸央行）易綱。環球外匯網
分享

人民幣匯率大陸央行中國人民銀行
想要免費獲得 iPad 與 ________ 立即挑戰 ✍

相關新聞

連破3道關口 離岸人民幣日內跌近400點

2019-06-07 18:29

交通部：立榮馬祖航線 營運不能斷

2019-06-07 13:30

鬆綁製造業七休一 勞動部下周三討論

2019-06-07 00:54

台商回流 年底投資到位1500億

2019-06-07 00:28

鄧振中將再率團訪美 台電與通用簽約

2019-06-07 00:24

投資356億！電子大廠回流又一樁

2019-06-06 23:32

企業百人團赴美 科技味濃

2019-06-06 23:30

國銀金援回流台商 利率很優惠

2019-06-06 23:27

台灣企業百人團赴美 用意…強化台美關係

2019-06-06 23:25

11製造業接急單有望免七休一 但不可超半年

2019-06-06 21:49

台塑四寶保守看下半年 市場藏三大變數

2019-06-06 18:32

全台飆高溫 用電量衝今年新高首破3400萬瓩

2019-06-06 17:54

又一電子大咖回流 加碼投資南部356億元

2019-06-06 17:08

從郭台銘到騰訊都用它擴大影響力 2019年最夯商業關鍵字：社交裂變

2019-06-06 16:18

專招千位朋友追蹤的媽媽 讓她們不必當「伸手牌」！林瑞陽和他的820萬媽媽粉

2019-06-06 16:07

美中貿易戰當理由 11項製造業再申請鬆綁七休一

2019-06-06 13:41

台灣今年前四個月對韓貿易30年來首度出超 關鍵是這項

2019-06-06 13:15

年輕人的不滿和無奈》勞保面臨破產 勞退自選法案為何14年過不了？

2019-06-05 13:42

開大門「迎台商」 不能只看表象

2019-05-31 08:56

名家觀點／導入AI 先做好暖身

2019-05-31 01:50

王文淵下令台化氣爆管線總體檢 三寶跟進

2019-04-11 23:54

太陽光電廠 加碼投資台南500億元

2019-02-23 23:59
看更多

熱門文章

開票結果超過雙門檻！長榮空服取得罷工權 不排除突襲

2019-06-07 14:22

台灣10億身家有錢人 最愛投資的竟是債券

2019-06-07 11:07

長榮恐暑假罷工 交部成立應變小組確保離島航線不中斷

2019-06-06 21:03

長榮罷工開票最新！ 同意罷工票破千 僅48票不贊成

2019-06-07 11:57

若長榮暑假罷工 旅行業者：來不及應變

2019-06-07 10:20

影／長榮空服員擬罷工今開票 目前多為同意票

2019-06-07 09:58

貿易戰「迎難而上」 陸5G商用提前搶占制高點

2019-06-06 23:48

反制長榮延期協商 工會：不排除624前罷工

2019-06-07 15:20

投資356億！電子大廠回流又一樁

2019-06-06 23:32

台系5G概念股 訂單將增溫

2019-06-07 01:10

今盼見證開票作業 長榮：不解工會為何拒絕

2019-06-07 15:54

長榮空服員擬罷工 民航局：各界不樂見

2019-06-07 11:58

長榮空服取得罷工權 旅行業建議旅客買不便險

2019-06-07 17:03

長榮罷工情勢若升高 將由林佳龍親自指揮應變中心

2019-06-07 12:37

企業百人團赴美 科技味濃

2019-06-06 23:30

陸5G商用元年 釋照四張

2019-06-07 01:10

空服罷工開票！長榮航空已成立緊急應變小組

2019-06-07 11:52

神盾5月業績 達歷史次高

2019-06-06 19:06

長榮空服員取得合法罷工權 勞部籲長榮正視員工心聲

2019-06-07 16:09

王文洋掌舵 宏和在陸IPO准了

2019-06-07 01:16

長榮若罷工 交通部將啟動應變中心、國防部擬支援軍機

2019-06-07 11:16

工會料將取得罷工權 長榮已準備長期抗戰

2019-06-07 13:14

長榮空服員罷工投票開始開票

2019-06-07 10:23

晟德揪伴 擬收購豐華

2019-06-07 00:46

長榮若罷工 業者：暑假快到來不及應變

2019-06-07 13:22

空服員取得罷工門票 長榮航：協商大門不會關閉

2019-06-07 15:14

5G手機卡 0001號曝光

2019-06-07 14:29

鬆綁製造業七休一 勞動部下周三討論

2019-06-07 00:54

陸廠準備好了 5G手機將上市

2019-06-06 23:54

中華電攜手凱基銀金融監理沙盒案 簽約逾百件

2019-06-06 22:12

11製造業接急單有望免七休一 但不可超半年

2019-06-06 21:49

鴻海啟動共同管理 傳將設營運委員會

2019-06-06 23:36

長榮航回文工會：繼續協商 創造雙贏

2019-06-07 13:01

新台幣終止連三升

2019-06-07 01:47

郭董也買比特幣？ 郭台銘：假新聞

2019-06-07 15:50

五大壽險重返公債市場

2019-06-06 23:17

華碩新旗艦機上市

2019-06-06 23:19

長榮空服員擬罷工 桃市勞動局盼勞資續協商

2019-06-07 12:28

新公司法治理大戰／股王條款 季配息須具三特質

2019-06-07 01:49

交通部：立榮馬祖航線 營運不能斷

2019-06-07 13:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top