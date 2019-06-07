連破3道關口 離岸人民幣日內跌近400點

2019-06-07 18:15 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



受到中國人民銀行行長（大陸央行）易綱談話，認為人民幣堅守一個價位意義不大，可能給市場暗示人民幣將不會守住的談話影響，儘管在岸人民幣市場休市，但更多反映國際投資者預期的離岸人民幣匯率掀起波瀾，7日出現短線急貶。

早盤跌破6.93和6.94關口，並在下午擴大跌幅，接連跌破6.95和6.96關口，最低報6.9607，日內下跌超近400個基點，創下去年11月以來新低。短暫走低後，離岸人民幣匯率收復了6.96這一關口。

消息面上，彭博7日刊發了中國人民銀行行長（大陸央行）易綱的專訪，易綱指出，如果中美貿易戰惡化，大陸有足夠的政策空間來應對，包括基準利率、存準率。

他將於本周末將在日本和美國財政部長努欽會晤，貿易談判能否繼續充滿不確定性和困難。

不過易綱也指出，至於貿易談判能否繼續或有所進展，我認為這是由雙方所決定的，取決於雙方所處的氛圍和意願，目前仍面臨一些不確定性。

談及貿易戰對人民幣的影響，易綱不認為人民幣匯率的某個具體數字更重要，他表示貿易戰可能會給人民幣帶來暫時性的貶值壓力，但噪音過後，人民幣將回歸穩定，「關於保持人民幣匯率在合理均衡水準上的基本穩定這一點，我們非常有信心。」

在談及人民幣匯率時，易綱表示，人民幣增強彈性對於大陸乃至全球經濟都有益，因為它發揮了經濟自動穩定器的作用。

對於「7」是否重要，易鋼表示，不認為這是一個重要問題，不認為某一個具體數字會比另一個更加重要。

最近幾周，人民幣匯價總體持穩，但5月整體跌幅為2.5%。

華爾街見聞報導，交通銀行首席經濟學家連平日前撰文指出，不必擔憂人民幣匯率波動，人民幣匯率應該有能力在新的合理均衡水準區間在波動中保持基本穩定。

上月中旬，易綱表示，對保持人民幣匯率在合理均衡水準上基本穩定充滿信心，中美十年期國債利差仍處於較為舒服的區間，美國聯準會加息可能性降低，都有利於人民幣匯率穩定。