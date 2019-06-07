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中企處推跨域生態系 2年帶動20億商機

2019-06-07 14:50聯合報 記者張語羚╱即時報導

經濟部中小企業處推動跨域生態系，2年來共發展出20個生態系，帶動891家中小企業參與，發展出212件創新服務或商品，促進廠商投資8.98億元，衍生新事業8家，取得國際輸出、國際訂單14案，帶動商機19.53億元。

中企處指出，今年正在推動「IP價創數位整合服務平台」、「生態材料跨域鏈結」、「粉末冶金創生精品」3個生態系。「IP價創數位整合服務平台生態系」基石業者映雲科技（Fandora）共同創辦人陳勁宇表示，說故事是可以創造幸福感的，但是本土藝術家缺乏一個與消費者互動的平台，於是Fandora主動串連台灣原創IP創作者，建立一個屬於圖像創作者和社群消費者間的互動平台，在生態系計畫協助下，圖像創作者作品從平面走向數位，運用AI技術了解消費者喜好與需求，透過跨領域媒合IP品牌與IP製造商合作，快速開發延伸度高的商品類別，建構IP商品的彈性供應鏈服務。

「生態材料跨域鏈結生態系」基石業者京冠生技董事長楊青山說明，京冠投入固態發酵生物技術已10餘年，不斷從農牧業廢棄物中挖掘寶藏，在中企處協助下，以生態材料（Eco-material）作為區域產業共同創新基礎，建構「多元廢料in，循環產品out」之新商業平台，基於循環經濟再利用概念，跨域與食品產業業者共創，運用減廢轉生技術，結合生物技術將多餘廢料轉換成有價商品。

楊青山舉例，老蘿蔔皮肉透過定性定量的發酵技術，以科學數據製成具機能性可直接食用的老蘿蔔乾零嘴；另創新調合甘梅、紅茶兩種口味，製作成機能保健飲品。不但賦予傳統廢材食品全新樣貌，更創造了循環經濟永續新價值。

「粉末冶金創生精品生態系」基石業者金上晉科技研發經理陳柏瀚指出，粉末冶金產業在過去是傳統刻板的黑手，因應汽車零組件、3C零組件快試製打樣及市場拓展變化，在計畫協助下，與精品設計師合作，導入新素材及運用3D列印快速打樣，創造精品開發可能性，接獲LV集團1.26億訂單。

此外，陳柏瀚也說，在台灣建立自動化試驗生產線，落實工業4.0的概念，自動生產與抛光，快速整合優化粉冶製程，希望形成創生快試製之Total Solution，今年更將透過生態系成員的合作，強化國際接單輸出能力，拓展另一個精品供應鏈—開雲集團，為生態系成員帶來更多的國際商機，將傳統刻板黑手印象之粉冶產業提升至國際時尚精品流行市場。

中企處長何晉滄表示，因應產業型態轉變，中小企業將從過去個別企業單打獨鬥，慢慢朝向跨域創新生態系合作。綜觀歐盟、日本各國透過推動生態系政策，以平台經濟為核心，讓供需形成動態鏈結，帶動產業、區域升級轉型，生態系有別於過往供給導向、上下游關係之供應鏈產業群聚，更重視跨產業合作與消費市場的鏈結。

經濟部中小企業處今年正在推動「IP價創數位整合服務平台」、「生態材料跨域鏈結」、...
經濟部中小企業處今年正在推動「IP價創數位整合服務平台」、「生態材料跨域鏈結」、「粉末冶金創生精品」3個生態系。圖／經濟部提供
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