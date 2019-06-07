全台績優商圈票選 網路人氣獎是這個地方

2019-06-07 14:48 聯合報 記者 聯合報 記者 張語羚 ╱即時報導



經濟部中小企業處為協助全國商圈發展，形塑具優質購物環境、區域特色及服務友善的商圈，並鼓勵商圈組織及在地業者提升永續經營的能量，特於今年首度辦理績優商圈評選活動，分為「友善服務類」、「環境整潔類」以及「魅力特色類」三大主題類別，並自4月15日展開為期一個月的全民網路投票，最後網路人氣獎由西門町商圈拿下。

中企處指出，西門町商圈在網路投票上獲得廣大網友一致推薦，得到總票數24,337票。商圈內建置友善廁所、旅遊服務中心、行動派出所等，規範完善更是頗受好評。

中企處長何晉滄比紹，商圈的發展需依照商圈的特性及需求注入不同的輔導資源，由中央鼓勵商圈自主提案，協助商圈加強整合現有資源，共同推展地方產業經濟，打造友善便利及多元的休憩環境。

此次評選活動除了透過網站票選，更加入委員現地訪視及祕密客探訪，依據商圈所提供之整體服務、環境及特色發展，評選出「友善服務類」、「環境整潔類」，以及「魅力特色類」的特色商圈予以表揚，藉以鼓勵商圈組織及在地業者提升永續經營的能量、活絡商圈經濟發展。

「友善服務類」前三名分別為苗栗縣三義水美商圈、台北市新北投溫泉商圈，以及台中市天津路服飾商圈。其中獲得第一名的三義水美商圈向來以特色木雕聞名，近年來為提供遊客良好服務，特別提供商圈導覽地圖，讓遊客對於商圈景點資訊一覽無遺，另規畫完善的停車空間，並提供免費WIFI服務，沿途並設有公用廁所及無障礙設施等，使遊客可以便捷、輕鬆的方式逛遊商圈。

而「環境整潔類」前三名分別為新北市深坑商圈、苗栗縣桂花巷商圈，而台中市美術園道商圈與新竹縣內灣商圈並列第三，深坑商圈更獲107年度「里環境認證競賽」最高的五星級認證。