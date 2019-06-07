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全台績優商圈票選 網路人氣獎是這個地方

2019-06-07 14:48聯合報 記者張語羚╱即時報導

經濟部中小企業處為協助全國商圈發展，形塑具優質購物環境、區域特色及服務友善的商圈，並鼓勵商圈組織及在地業者提升永續經營的能量，特於今年首度辦理績優商圈評選活動，分為「友善服務類」、「環境整潔類」以及「魅力特色類」三大主題類別，並自4月15日展開為期一個月的全民網路投票，最後網路人氣獎由西門町商圈拿下。

中企處指出，西門町商圈在網路投票上獲得廣大網友一致推薦，得到總票數24,337票。商圈內建置友善廁所、旅遊服務中心、行動派出所等，規範完善更是頗受好評。

中企處長何晉滄比紹，商圈的發展需依照商圈的特性及需求注入不同的輔導資源，由中央鼓勵商圈自主提案，協助商圈加強整合現有資源，共同推展地方產業經濟，打造友善便利及多元的休憩環境。

此次評選活動除了透過網站票選，更加入委員現地訪視及祕密客探訪，依據商圈所提供之整體服務、環境及特色發展，評選出「友善服務類」、「環境整潔類」，以及「魅力特色類」的特色商圈予以表揚，藉以鼓勵商圈組織及在地業者提升永續經營的能量、活絡商圈經濟發展。

「友善服務類」前三名分別為苗栗縣三義水美商圈、台北市新北投溫泉商圈，以及台中市天津路服飾商圈。其中獲得第一名的三義水美商圈向來以特色木雕聞名，近年來為提供遊客良好服務，特別提供商圈導覽地圖，讓遊客對於商圈景點資訊一覽無遺，另規畫完善的停車空間，並提供免費WIFI服務，沿途並設有公用廁所及無障礙設施等，使遊客可以便捷、輕鬆的方式逛遊商圈。

而「環境整潔類」前三名分別為新北市深坑商圈、苗栗縣桂花巷商圈，而台中市美術園道商圈與新竹縣內灣商圈並列第三，深坑商圈更獲107年度「里環境認證競賽」最高的五星級認證。

「魅力特色類」則是將商圈結合在地的特色而產生獨具的風格，因此競爭格外激烈，最後由新北市九份商圈、台北市大稻埕商圈分居一、二名，而桃園市魅力金三角商圈、南投縣集集商圈、臺南市鹽水商圈、雲林縣北港商圈並列第三。中企處指出，榮獲第一名的九份商圈，其獨特的懷舊式建築，伴隨依山而建的特色茶樓形成獨特的景致，將文化、歷史、氣候、地景、建築加以融合，塑造出九份無法仿製的獨特性。

經濟部中小企業處2019績優商圈獲獎名單。圖／經濟部提供
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經濟部中小企業處2019績優商圈獲獎名單。圖／經濟部提供
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