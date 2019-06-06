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11製造業接急單有望免七休一 但不可超半年

2019-06-06 21:49經濟日報 記者江睿智╱即時報導

印刷電路板、電子零組件等11製造業，接急單時免七休一。本報資料照片
印刷電路板、電子零組件等11製造業，接急單時免七休一。本報資料照片
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美中貿易戰升溫，台商積極將產能移回台灣，勞動部將於下周三（12日）召開勞動基準諮詢會，討論經濟部提案，印刷電路板、電子零組件等11製造業，接急單時免七休一、亦即可連續上班12天。

根據經濟部提案，11項製造業接急單時，調移例假、免七休一，是有條件。第一，必須是非可預期性或緊急性之訂單；第二是，每家每年申請調移次數不得超過12次，或執行調移之總數不得超過半年。

經濟部表示，廠商在生產計畫之外接到之訂單、客戶臨時插單或交貨急迫之訂單等，因有交貨期限之壓力，且因屬短期性之密集產製、且通常須具有一定產製技術，非屬臨時招募之替代能力所能勝任，因而有調整例假之必要。

經濟部進一步指出，因應美中貿易戰之轉單、及產線移回台灣，而有急單生產需要，考量產業營運與產製特性，以及勞資之意見，建議印刷電路板、電子零組件等11製造業，可在接急單時，得於每7日之周期內調整例假。

此外，因應天災事變、突發事件，廠商也需要有員工到場處理災情，經濟部提案，印刷電路板、電子零組件等11製造業，於天災事變、突發事件，輪班換班間隔可由11小時，縮短為8小時。

經濟部表示，製造業輪班制勞工換班間隔休息時間仍以連續11小時為原則，惟因天災、事變或突發事件，可能會有部分員工無法到勤、工廠設備搶修、船期交貨限制等特殊原因，相關員工仍必須配合執勤，因此爭取輪班換班之間隔，能由11小時，變更為不少於連續8小時。

經濟部爭取適用接急單免七休一，以及因應天災事變、突發事件，縮短輪班間隔之11項製造業，包括：印刷電路板、電子零組件、玻璃、水泥及混凝土製品、塑膠製品、印刷及其輔助、黏土建築材料、食品、金屬製品、機械設備、電線電纜等。

經濟部製造業電子零組件
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