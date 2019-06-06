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姦淫25女學生且指定處女 慈善企業家趙志勇死刑伏法

美中貿易戰變化多端 KPMG：布局印度是選項

2019-06-06 17:28經濟日報 記者翁至威╱即時報導

中美貿易戰變化多端，將是布局印度市場的關鍵期。KPMG安侯建業聯合會計師事務所今（6）日表示，印度具有勞動力便宜、政府祭出優惠大力招商、內需市場廣大等三大優勢，台商在思考海外布局時，可將印度納入選項。

雖川普取消印度產品輸往美國優惠關稅，但世界銀行預估印度2018至2020年經濟成長率可達7%以上，是全球成長最快速的主要經濟體之一。

KPMG安侯建業稅務投資部執行副總丁傳倫表示，印度當地高成長的消費力，創造廣大內需市場。

此外KPMG安侯建業稅務投資部協理廖月波表示，印度人口平均年齡在30歲以下，有相對廉價年輕的勞動力，總理莫迪也打出Make in India的口號，積極修訂投資相關政策吸引外資投資設廠生產，例如：簡化公司設立登記程序、申報系統數位化等。

丁傳倫提醒，台商在投資前應做好功課，自進入印度當地選址、投資架構、設立形式、台籍員工派任、規定行業執照申請與關係企業間交易的移轉訂價規定等，建議台商應因地制宜，適應當地市場。

丁傳倫提醒，一開始為能開發新市場，還沒有設立印度實體，常見台商派遣台籍員工至印度代表台灣公司簽訂合約或談判合約細節，已可能在當地構成常設機構，實務上印度稅局可能會藉著銀行資金往來交易查核，通知要求外國交易方繳稅，因此建議台商還是要規定申報繳納印度所得稅。

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