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姦淫25女學生且指定處女 慈善企業家趙志勇死刑伏法

又一電子大咖回流 加碼投資南部356億元

2019-06-06 17:08經濟日報 記者江睿智╱即時報導

經濟部表示，某電子廠則為因應美中貿易戰衝擊、市場趨勢及客戶要求，也規畫擴大在台產...
經濟部表示，某電子廠則為因應美中貿易戰衝擊、市場趨勢及客戶要求，也規畫擴大在台產能，於南部加碼投資超過新台幣356億元。示意圖／新華社
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經濟部投資台灣事務所今（6）日召開「歡迎台商回台投資行動方案」第20次聯審會議，核准先益電子、不具名電子廠與橡膠製品製造商3件投資案，總計投資金額超過新台幣376億元，共新增1,756個本國就業機會。

自今年以來，經濟部已通過審查共69家，累積投資逾新台幣3,690億元，預估可帶來本國就業人數超過33,000人。仍有40多家企業待審查。

經濟部表示，背光模組為液晶顯示器面板關鍵零組件之一，先益電子在台灣中小尺寸LED 背光模組廠商中居龍頭地位，近年來更致力發展LED車燈模組產業。因應美中貿易戰持續延燒，為分散風險，決定投資超過7億元於台中工業區購置廠房新增產線，升級自動化設備，以提高台灣生產比重，確保長期競爭優勢，可新增180個本國就業機會。

經濟部表示，某電子廠則為因應美中貿易戰衝擊、市場趨勢及客戶要求，也規畫擴大在台產能，於南部加碼投資超過新台幣356億元擴建新廠、添購自動化機器設備、設置高階製程產線，並招募1,354位本國專業人才，拓展在台灣的研發創新能量與產能，以滿足未來多變的市場需求。

此外，某台灣橡膠製品製造商在全世界有逾10個生產工廠，於歐美亞地區皆設有研發中心，以自有品牌行銷全球，其中供應北美地區客戶佔比例甚高。為減緩美中貿易戰嚴重衝擊，將加碼投資超過新台幣12億元在台灣設置全新研發中心、於既有廠區增設自動化產線，持續以台灣為全球營運軸心開發高附加價值產品，協力推動台灣橡膠產業新發展，可增加222個本國就業機會。

新台幣經濟部貿易戰
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