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美中貿易戰當理由 11項製造業再申請鬆綁七休一

2019-06-06 13:41聯合報 記者葉冠妤╱即時報導

11項製造業拚七休一鬆綁！經濟部去年就以因應急單為由，向勞動部提出製造業相關行業鬆綁七休一與輪班間隔，但當時遭勞部打回票，近期經濟部更拿出美中貿易戰衝突轉單、台商產線回流等理由，捲土重來送件，希望勞動部放行，勞動部也將於下周三(12日)召開勞動基準諮詢會討論。影響勞工數尚無法估算。

經濟部提報行業包括印刷電路板製造業、電子零組件製造業、玻璃製造業、水泥及混凝土製品製造業、塑膠製品製造業、印刷及其輔助製造業、黏土建築材料製造業、食品製造業、金屬製品製造業、機械設備製造業、電線電纜製造業，總共11項。

據勞動基準諮詢會議程文件，經濟部申請理由是若遇到臨時接到訂單、客戶臨時插單或交期急迫訂單等情況，有交貨期限壓力，且因屬短期性密集產製，且通常須具一定的產製技術，不是臨時招募替代人力就可勝任取代，因此有調整例假的必要，另為因應美中貿易戰衝突轉單或產線移轉回台，有急單生產需求，基於考量產業營運與產製特性，以及勞資需求意見，指定適用勞基法36-4，得於每7天周期內調整例假。

此外，因應天災、事變或突發事件，可能遇有員工無法到勤、工廠設備搶修、船期交貨限制、民眾生活需求或配合政府政策推動（如農損計畫）等特殊原因，相關人員必須配合工作，有必要臨時調動輪班換班間隔休息時間，因此經濟部也一併提報上述11項製造業，適用勞基法34-2但書規定，因特殊原因得變更休息時間不少於連續 8小時。

經濟部以美中貿易戰衝突轉單、台商產線回流為由，捲土重來向勞動部提報11項製造業鬆...
經濟部以美中貿易戰衝突轉單、台商產線回流為由，捲土重來向勞動部提報11項製造業鬆綁七休一與輪班間隔，勞動部將於12日召開勞動基準諮詢會討論。本報資料照片
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