美中貿易戰當理由 11項製造業再申請鬆綁七休一

2019-06-06 13:41 聯合報 記者 聯合報 記者 葉冠妤 ╱即時報導



11項製造業拚七休一鬆綁！經濟部去年就以因應急單為由，向勞動部提出製造業相關行業鬆綁七休一與輪班間隔，但當時遭勞部打回票，近期經濟部更拿出美中貿易戰衝突轉單、台商產線回流等理由，捲土重來送件，希望勞動部放行，勞動部也將於下周三(12日)召開勞動基準諮詢會討論。影響勞工數尚無法估算。

經濟部提報行業包括印刷電路板製造業、電子零組件製造業、玻璃製造業、水泥及混凝土製品製造業、塑膠製品製造業、印刷及其輔助製造業、黏土建築材料製造業、食品製造業、金屬製品製造業、機械設備製造業、電線電纜製造業，總共11項。

據勞動基準諮詢會議程文件，經濟部申請理由是若遇到臨時接到訂單、客戶臨時插單或交期急迫訂單等情況，有交貨期限壓力，且因屬短期性密集產製，且通常須具一定的產製技術，不是臨時招募替代人力就可勝任取代，因此有調整例假的必要，另為因應美中貿易戰衝突轉單或產線移轉回台，有急單生產需求，基於考量產業營運與產製特性，以及勞資需求意見，指定適用勞基法36-4，得於每7天周期內調整例假。