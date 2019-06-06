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職災保險單獨立法 微型企業、未加保及資淺勞工最受惠

2019-06-06 11:37經濟日報 記者陳素玲╱即時報導

勞動部趕在總統大選前，兌現蔡英文總統職災單獨立法重要政見，昨天預告「勞工職業災害保險法」」草案，正式將職災保險從勞工保險抽出單獨立法。

專法與現行制度最大不同三大規定包括四人以下30萬勞工強制納保，亦即全部受僱勞工強制納保；職災保險給付不再按年資，全依失能程度給付；以及雇主未加保勞工發生職災，照給職災給付。主要受惠對象是微小企業員工、年資淺及雇主未加保勞工。

由於未加保勞工發生職災，仍可領到保險給付，為防範雇主擺爛的道德風險，一旦勞工在未加保期間發生職災，雇主罰鍰將根據勞工保險給付多寡，最高可罰300萬元。

職災保險單獨立法是總統蔡英文競選政見，勞動部趕在大選前半年公告職災保險法草案，總計六章106條，預告期60天，最快今年下半年送政院審查。

職災保險自勞保脫鉤，單獨開辦後，最高投保薪資也與現行勞保投保上限45,800元脫鉤，最高投保上限訂為72,800元，涵蓋九成三以上勞工薪資水準。

現行勞基法訂有雇主職災補償責任，一旦勞工發生職災身亡，死亡及遺屬給付以投保薪資45個月給付，超過投保薪資部分由雇主補足差額。

舉例而言，如果勞工薪資是6萬元，因職災死亡，勞保給付45,800元 x 45，為2,061,000元。但勞工薪資是6萬元 x 45，應該領到270萬元，雇主要補639,000元。

但新制職災投保上限提高為7萬2,800元，勞保局直接給付270萬元，雇主不必補差額。不過如果勞工原有薪資超過72,800元，雇主還是要補差額。

至於職災保險投保薪資下限，則從目前部分工時的11,000元提高到基本工資（目前是2萬3,100元）。勞動部表示，部分工時勞工投保薪資太低，發生職災保障過低，因此職災保險單獨立法後也予以提高。

此外，現行職災保險與勞保規定相同，都是5人以上公司才強制納保，職災保險單獨立法後，擴大納保對象，將四人以下公司勞工全數強制納保，受僱就要納保。打零工的勞工也新增簡便加保措施，如在便利商店多媒體機台就可以加保，工作一天就投保一天。

以往勞保職災失能給付按年資給付，一年給付1.55%，新制全部按失能程度給付，對年資淺的勞工是一大福音。未來若完全失能，每月失能年金可領投保薪資70%，若是嚴重失能，每月可領投保薪資50%。

以3萬元月薪為例，如果工作3年就發生職災，因為年資淺，以前只能選擇領每月4,000元基礎失能年金，未來若是嚴重失能，每月至少可領15,000元。

職災保險費率，受僱勞工全由雇主負擔，目前平均費率是0.21%，職業工會投保則是勞工負擔六成。若是投保薪資上限由45,800元提高至72,800元，雇主保費負擔由每人每月96元增加至153元。部分工時雇主負擔由每月23元增加至49元。

勞動部趕在大選前半年公告職災保險法草案，最快今年下半年送政院審查。 圖／聯合報系...
勞動部趕在大選前半年公告職災保險法草案，最快今年下半年送政院審查。 圖／聯合報系資料照片
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