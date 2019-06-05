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通縮疑慮？5月躉售物價指數轉跌 終止連14漲

2019-06-05 19:41經濟日報 記者林于蘅╱即時報導

主計總處今（5）日公布物價概況，5月躉售物價指數（WPI）終止連續14個月上漲，轉為負成長，年跌0.23％，主要受基本金屬、國際原物料下跌影響。主計總處表示，WPI大約領先消費者物價指數CPI）二季，雖目前尚無對CPI造成通縮壓力，但後續仍須觀察國際情勢。

主計總處專門委員徐建中說，台灣屬於小型經濟體，將近70%的農工原物料皆由國外進口，因此反映廠商進貨成本的WPI走勢，會受到國際貿易情勢影響，但5月WPI僅是首次轉跌現象，不代表後續會持續一路下跌。

徐建中強調，國際情勢詭譎多變，OPEC原油物價呈現震盪格局，前一陣子上漲，近期又因需求降低而回跌，後續情勢也很難說，美中之間也可能隨時有新的進展，仍須持續觀察地緣政治和市場供需情況。

主計總處並指出，若剔除匯率變動因素，以美元計價的進口物價指數下跌3.43％，主因化學或有關工業產品，與基本金屬及其製品等價格下跌所致；另外，以美元計價的出口物價指數跌幅也達5.28％，則是受到化學或有關工業產品，與塑、橡膠及其製品，以及機器、電機、電視影像及聲音記錄機等設備價格下跌所致。

至於WPI轉負成長，是否會在後續對CPI造成通縮疑慮，徐建中則表示，目前5月的CPI年增0.94％，為近七個月的最高漲勢，主因在於燃氣費及蔬果食物類的上漲，就算扣除蔬果及能源後的核心CPI，亦漲0.62％，也是近半年來最高漲幅。

徐建中說，蔬果易受到天氣影響而劇烈變動，且食物類具有易漲難跌的特性，WPI的下跌，其實對整體消費者物價走勢有和緩效果，在二者相抵之下，目前還沒有看出來通縮之跡象，且國內也有相關穩定物價機制，但後續仍須留意國際經貿狀況。

中央大學台經中心執行長吳大任也認為，受到美中貿易戰影響，全球貿易量下降，整體經濟成長況狀都不是很理想，同時也造成國際上原物料或相關產品價格下跌，但台灣再提升基本工資後，相關內需產業、服務業的營業成本都難以降下來，短期內來不至於會有通縮壓力。

5月的CPI年增0.94％，為近七個月的最高漲勢；扣除蔬果及能源後的核心CPI，...
5月的CPI年增0.94％，為近七個月的最高漲勢；扣除蔬果及能源後的核心CPI，亦漲0.62％，也是近半年來最高漲幅。圖／主計總處提供
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5月躉售物價指數（WPI）終止連續14個月上漲，轉為負成長，年跌0.23％，若剔...
5月躉售物價指數（WPI）終止連續14個月上漲，轉為負成長，年跌0.23％，若剔除匯率變動因素，以美元計價的進口物價指數下跌3.43％；以美元計價的出口物價指數跌幅也達5.28％。圖／主計總處提供
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消費者物價指數CPI建中
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