新版職災保險將自勞保脫勾 投保薪資上限72,800元

2019-06-05 18:41 經濟日報 記者 經濟日報 記者 江睿智 ╱即時報導



勞動部將於6日預告《勞工職業災害保險法》草案，新版勞工職災保險將自勞保脫勾，最高投保上限由現行45,800元拉高為72,800元。

目前勞保投保上限為45,800元；根據預告法案，職災保險將自勞保脫，單獨開辦，最高投保上限訂為72,800元，勞動部估計，將可以涵蓋9成以上勞工薪資水準。

勞動部官員表示，因為職災保險給付可以完全抵充雇主在《勞基法》上的職災補償責任，舉例來說，某月薪5萬元勞工發生職災死亡，可請領40個月的遺屬補償，但現行職災投保上限僅45,800元，其間差額就要由雇主全額補足；因此 多數雇主及專家都主張，職災投保上限應盡可能貼近勞工實際薪資，甚至有雇主主張，應比照勞退新制分級表上限15萬元。

官員也說，提高職災投保薪資上限，就是要增加保費，考量有部分雇主將因此增加負擔，主要為服務業，因此將上限訂在72,800元。勞動部表示，職災投保 薪資上限由45,800元提高至72,800元，雇主保費負擔由每人每月96元增加至153元。

至於職災保險投保薪資下限，依勞動部規畫，採基本工資，目前為23,100元，並刪除部分工時勞工則自11,000元起申報，官員說，投保薪資將攸關職災給付，部分工時勞工投保薪資太低了，根本無法保障職災勞工，將不再採用部分工時11,000元。因此，部分工時勞工雇主負擔由目前每人每月23元增加至49元。