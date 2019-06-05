工商協進會例會 籲降營所稅、勞工月加班60小時

2019-06-05 17:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 程士華 ╱即時報導



中華民國工商協進會中午舉行第25屆第5次理監事聯席會議，工商協進會理事長林伯豐會前受訪。 記者黃義書／攝影 分享 facebook

工商協進會今（5）日舉辦理監事聯席會議，理事長林伯豐於致詞時再度重申該會多項訴求，先是批政府一例一休制度僵化不合理，建議勞動部將每月加班上限從54小時加到60小時，再建議財政部鑑於企業面臨全球景氣成長趨緩的挑戰，將營利事業所得稅從現行20%調降回過去17%水準。

林伯豐提到，日前工商協進會拜會行政院長蘇貞昌時，蘇貞昌表示應該以經濟發展優先，稅收考量在後，指示財政部取消印花稅在1個月內提出方案，讓與會的理監事感到佩服，不過仍有多項訴求是當時未及實質討論的部分。

首先是美中貿易戰的部分，林伯豐表示，貿易戰已從關稅延伸至科技層面，建議政府以台商立場為優先，考量成本因素，不應限制使用中國大陸華為廠牌產品，同時也呼籲政府對外積爭取加入CPTPP與RCEP，並積極與各國簽訂FTA，引進更多台商外商擴大投資台灣國際競爭力。

針對勞工政策，林伯豐表示，基本工資應由產、官、學、研所組成的基本工資審議委員會討論，以運造成產業衝擊，同時還應該設法讓本勞薪資與外勞脫勾；同時也批評一例一休版本周休二日制度僵化不合理，建議將每月加班上限從54小時加到60小時，建議勞動部正視並提出解決方案。

對於稅率的部分，林伯豐還提到，全球景氣成長趨緩，企業經營正面臨挑戰，美國已經主動將營所稅由35%調成25%，台灣反而將營所稅從17%調到20%，不利台灣廠商競爭力，建議財政部將營所稅調回過去17%水準。林伯豐也於會後受訪補充，稅的問題應國際化考量、有國際競爭力，該課的稅、繳的稅，該享受的待遇，都應明確清楚。

財政部長蘇建榮也於稍早在財政部記者會上作出回應，蘇建榮表示，財政部必須要顧及財政健全與穩定，營所稅率是因應去年稅改的整體配套而調升到20%，儘管如此稅率仍優於美國、韓國以及中國大陸，甚至韓國、美國都還另有地方稅。