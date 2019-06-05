《職災保險法》明預告 雇主沒做這事恐遭罰300萬元

2019-06-05 17:19 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



職災保險單獨立法是蔡英文總統當年的政見之一，該項草案將於明（6）日正式預告。未來所有受僱勞工均須強制加入職災保險，保險效力從勞工到職日起算，若在未申報投保期間發生職災、勞工請領保險給付者，可處雇主最高300萬元罰鍰。

目前職災保險包含在勞保中，未來脫鉤後的投保薪資上限，將由現行45,800元提高至72,800元，以貼近勞工實際薪資所得，減輕雇主職災補償的負擔，估計可以涵蓋九成以上勞工薪資水準，下限則訂為基本工資（目前為23,100元），確保薪資較低勞工的給付權益。

勞動部指出，未來《職災保險法》上路後，只要受僱於登記有案事業單位勞工，不論僱用人數，全部納入保障範圍。

即便是臨時或短暫受僱於自然人雇主的勞工，也納為特別加保對象，並且規劃簡便加保措施，例如可赴便利商店繳費，以便勞工獲得職災保險保障。

根據統計，現行參加勞保投保單位數為56萬餘家，勞工人數逾1,038萬；職災保險單獨立法後，預估將增加納入四人以下投保單位14萬餘家、約30萬人。

勞動部表示，勞工到職首日就視為自然加保，如果雇主未依法加保，處2萬元至10萬元罰鍰，並可連續處罰。

萬一勞工在未加保期間發生職災，並請領保險給付，罰鍰則提高為10 萬元至300 萬元。

勞動部表示，為增進職災勞工及其家屬的權益保障，合理分攤雇主職災補償責任風險，推動職災保險單獨立法，本次草案預告期間60日，各界對於草案內容若有意見，可於8月4日前反映。