5月CPI年增0.94% 近七個月高點

2019-06-05 16:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林于蘅 ╱即時報導



主計總處今（5）日公布物價概況，5月消費者物價指數（CPI）年增0.94%，為近七個月最高，併計1~5月的平均CPI，較上年同期漲0.51%；而與民眾切身相關的17項重要民生物資平均年增率則為0.7%，近33個月最低，主因雞蛋價格驟跌。

主計總處專門委員徐建中表示，5月CPI上漲主因，受到蔬菜、水果、燃氣及旅遊團費價格上漲所致，惟成衣、通訊費及3C消費性電子產品價格下跌，抵銷部分漲幅；若扣除蔬菜水果，漲0.62％，再剔除能源後之總指數的核心CPI，亦漲0.62％，也是近半年來最高漲幅。

觀察17項重要民生物資，5月雞蛋大幅下跌轉呈負成長，由年增17.89%轉為年增-2.41%，米、速食麵、衣服清潔劑等也轉為下跌；另外，衛生紙、面紙及紙巾上漲3.86%相對較高，但漲勢已見收斂。

七大類中，以「食物類」漲2.58％最顯著，主因蔬菜受5月17日豪雨等影響，加以上年同月天候平穩，比較基數較低，價格上漲 26.24％所致；惟蛋類價格轉呈下跌 1.53％。