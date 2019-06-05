高雄加工出口區推「鑽石計畫」 一舉引入406億元投資額

2019-06-05 16:13 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ╱即時報導



因應企業投資缺地，創設已50年的高雄市加工出口區啟動「鑽石場域更新計畫」，將拆除園區內老舊從業員工服務中心、網球場及女子宿舍作為更新計畫的破口，帶動土地周轉，結果一舉引入逾400億投資額，估計可創造4200個工作機會，並轉型為高科技智慧園區。

經濟部加工區今天盛大舉辦鑽石場域更新計畫核准投資暨聯合動工典禮，這是高雄楠梓加工區史上最大的聯合投資案，共吸引日月光、華泰電子，興勤電子及宏璟建設參與投資，總投資額高達406億4311萬，預計建造3棟廠房，新增20萬平方公尺產業空間，年產值約240億元。

南下參與動土的經濟部政務次長林全能說，「鑽石計畫」能增加產業 空間、促進民間投資、加速園區更新、提升投資環境，是加工區發展的重要里程碑。

加工出口區管理處長黃文谷表示，楠梓加工區目前是全球半導體封測產業重鎮，獲日月光等4家廠商力挺園區更新計畫，加工區已成功轉型，脫胎換骨，希望未來大家能加碼投資高雄。