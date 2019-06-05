工商協進會理事長林伯豐：建議蔡政府調降營所稅

相關新聞
王永慶千億遺產官司打了十幾年 王文洋終於打贏第一仗2019-06-05 11:30
零食、襪子都拿來報交際費 國光獨立董事徐小波「獨立性」遭外界質疑2019-06-05 10:57
小英總統的國家理財術 財政部幫忙劃重點2019-06-05 10:43
王國材明天會見自救會 Uber司機要求公開2019-06-05 11:02
電腦及資訊服務業今年營業額 上看3,500億元2019-06-05 09:47
名家觀點／揚棄褐色經濟 創新轉型2019-06-05 01:18
今年觀光客 將逾1,200萬2019-06-05 00:38
陸港客 偏好高雄入境2019-06-05 00:38
Q3製造業人力需求 年減近2成2019-06-05 00:37
勞部：Q3人力需求 估年減一成2019-06-04 23:36
製造業7月估釋1.8萬職缺 冠各行業2019-06-04 23:30
新北一條龍 招商衝3,000億2019-06-04 23:14
都市型工業園區立體化 解缺地難題2019-06-04 23:11
新北招商報捷 投資額1,176億元今年實現2019-06-04 20:20
陳冲：貿易戰涉及面廣 至少打到美總統大選2019-06-04 19:24
籌措電源開發資金 台電7月發行192億公司債2019-06-04 18:29
台商回流還沒奏效 今年Q3人力需求比去年同期少1成2019-06-04 18:28
籌措電源開發資金 台電將發192億元公司債2019-06-04 17:30
台中工業區輸電設備遭雷擊 6廠600戶停電41秒2019-06-04 14:45
大都會計程車隊向Uber司機招手 祭7.2萬元補貼2019-06-04 14:41
台灣超級富豪1781人 全球排名第192019-06-04 14:28
Q3人力需求4.2萬 比去年同期少11%2019-06-04 14:28
新北招商 侯友宜：已有17件計2,000億台商投資進行中2019-06-04 14:25
長榮3航線常超時工作 空服員連站12小時抗議2019-06-04 14:21
長榮空服員上街頭 林佳龍：已做好面對罷工準備2019-06-04 14:17
企業變保守 第3季人力需求不如去年2019-06-04 14:06
更大的海嘯襲來？謝金河：郭董回鴻海總部坐鎮吧2019-06-04 12:50
台電：機組陸續歸隊 今夏供電「審慎樂觀」2019-06-04 11:16
不讓夏月電價縮荷包 七大家電節電秘訣這麼做2019-06-04 11:08
搭機票價有彈性 加航推基本經濟艙旅客自我選購2019-06-04 10:13
貿易戰發酵 美國製造業景氣持續降溫2019-06-04 09:42
美十年債殖利率寫20個月來新低 留意Fed主席鮑爾談話2019-06-04 09:28
新台幣早盤 重回31.4字頭2019-06-04 09:25
避險需求增溫 投資級債進補2019-06-04 08:28
市場動盪加大 多元資產組合基金趨吉避凶2019-06-04 08:18
開大門「迎台商」 不能只看表象2019-05-31 08:56
名家觀點／導入AI 先做好暖身2019-05-31 01:50
永豐金吹哨者告白 正義的煎熬為何遙遙無期？2019-05-30 11:05
王文淵下令台化氣爆管線總體檢 三寶跟進2019-04-11 23:54
熱門文章
匯錯錢能再拿回來嗎？金管會：三種不同處理狀況2019-06-04 18:59
月休20天至少66K 長榮：遺憾空服工會喊過勞2019-06-04 16:22
新台幣匯率升2.3分收31.480元 匯銀主管：卡緊買美元2019-06-04 16:54
影╱最美勞工遊行！500長榮空服 不畏晴雨完妝上街2019-06-04 14:37
華為5G訂單 被諾基亞超車2019-06-05 00:29
王永慶千億遺產官司打了十幾年 王文洋終於打贏第一仗2019-06-05 11:30
跑銀行人變少！八大公股銀行分行 7月起不再營業到5點2019-06-04 16:59
傳漢堡王將南下開高雄首店 官方回應了2019-06-04 15:41
最貴Mac來了 台系鏈樂2019-06-05 00:22
影╱最美勞工遊行！500長榮空服 不畏晴雨完妝上街2019-06-04 16:06
外媒關注 台灣壽險大買美公司債2019-06-05 00:08
華為遭封殺獨台積電力挺 孫又文：已證實符合美方規範2019-06-05 10:20
儲蓄險保單將絕跡？金管會下令禁止營造停售效應2019-06-04 22:25
長榮空服員大遊行 訴求合理勞動環境2019-06-04 13:56
張忠謀退休近1年 台積電市值增3111億元2019-06-04 18:49
新公司法治理大戰／閉鎖持股 一股一權產生質變2019-06-05 00:49
台積衝產能 我半導體出貨逆勢飆2019-06-05 00:19
台灣超級富豪1781人 全球排名第192019-06-04 14:28
台灣太陽能前景看俏 國內外業者紛搶進2019-06-04 16:19
尼龍大廠展頌全球第五廠啟用 朝百億營收邁進2019-06-05 11:14
台壽好心200失能險 月底停售2019-06-05 00:03
賺匯差只能搶美元？這類基金一個月賺2.4%2019-06-04 17:52
綜所稅稅損估計大失準 減稅方案反成加稅方案2019-06-04 14:28
蘋果穿戴裝置市占居冠 廣達、仁寶、英業達沾喜2019-06-04 14:34
台幣仍看貶 快買美元2019-06-05 00:03
引用大同條款 虹冠電市場派奇襲2019-06-04 23:34
台灣壽險業買美債足以撼動聯準會？金管會：占比很低2019-06-04 19:16
台積電前進美國？ 劉德音：考慮收購半導體公司或設廠2019-06-05 12:54
中橡孤兒藥授權 生變2019-06-05 00:32
王國材明天會見自救會 Uber司機要求公開2019-06-05 11:02
澳洲降息 你該換這種外幣買澳幣資產2019-06-04 16:31
力拚突圍 華為找解套方案2019-06-05 00:28
長榮空服員上街頭 林佳龍：已做好面對罷工準備2019-06-04 14:17
法人悲觀經濟前景 10年公債殖利率探底2019-06-05 00:07
中橡孤兒藥歐洲專利權出現疑義 美國提請仲裁2019-06-04 21:22
陳冲：貿易戰涉及面廣 至少打到美總統大選2019-06-04 19:24
長榮3航線常超時工作 空服員連站12小時抗議2019-06-04 14:21
我壽險大買美公司債 金管會：無流動性風險2019-06-04 23:42
大都會計程車隊向Uber司機招手 祭7.2萬元補貼2019-06-04 14:41
陸港客 偏好高雄入境2019-06-05 00:38
留言