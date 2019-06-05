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王永慶千億遺產官司打了十幾年 王文洋終於打贏第一仗

2019-06-05 11:30聯合報 記者林文義╱即時報導

宏仁集團總裁王文洋。 圖／聯合報系資料照片
宏仁集團總裁王文洋。 圖／聯合報系資料照片
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台塑集團創辦人王永慶海外6000億元遺產官司深受矚目，據鏡週刊報導，美國哥倫比亞特區聯邦上訴法院認定，王永慶生前於美國成立NEW MIGHTY U.S. TRUST（新威力信託），持有王永慶個人所擁有的美國台塑股票，涉「隱匿及逃避法律責任」，日前裁定美國法院有權管轄，將進行實質審理，這也是王永慶的長子、宏仁集團總裁王文洋海外追查遺產首勝。

鏡週刊指出，新威力信託是王永慶生前創立的5大海外基金之一，目前市值約1200億元，王永慶2008年在美國驟逝，長子王文洋追查遺產的官司至今已打了10餘年，國內的595億元已分配完畢，另有1億餘元仍由台北地院審理中，已在5月8日委開庭調查，代表王永慶大房妻子王月蘭的王文洋委請李永然律師出庭，與三房李寶珠這一方的委任的理律法律事務所律師進行攻防，法院將擇期再開庭。

至於持有台塑集團龐大股票的海外6000億元信託基金部分，官司在美國開打多年，一直在程序上打轉，無法獲得實質進展，但日前出現逆轉，美國哥倫比亞聯邦上訴法院終於判定王文洋勝訴，將由一審哥倫比亞特區聯邦地方法院正式受理審理王永慶的千億遺產官司。

王永慶台塑集團遺產
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