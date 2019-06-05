商業服務業景氣預測 商研院：無急降之險也無繁榮可期

2019-06-05 11:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



商研院今（5）日公布最新「商業服務業景氣預測」，依景氣循環同行指標綜合指數顯示，未來景氣動向憂中帶喜，領先指標中就業部門雖困局依舊，但投資、股市與服務貿易逆差持續改善，且均顯露偏向樂觀訊息。只是，景氣當然沒有急降下衰之險，卻也無明亮繁榮可期。

商研院指出，預測到今年10月，景氣循環同行指標綜合指數仍將在長期趨勢（100）下微幅震盪，這是實際值自去年5月碰頂後第17個月的下滑，持續下滑至今年4月後開始上下微幅震盪，4月循環指數下降為99.91，5、6月卻微升為99.92與99.93，7、8月預估再微降為99.90與99.87，9、10月又微升為99.88與99.90。整體走勢呈現在低於長期趨勢下徘徊不前，雖無持續明顯往下風險，但亦無止降轉升明顯信號。

商研院進一步分析指出，這表示政府正實施中的各種抗衰措施是有作用的，但充其量只能維持「度小月」局面，不但抗衰措施仍待加強加速，且此時正值全球數位經濟已進入起飛期，智慧化物聯網的經濟貿易賽局全新登場，台灣的機會與挑戰不再只是傳統創造有效需求的短期景氣對策，而應是更積極進行產業結構改善升級的數位經濟創新生態系的啓建。

同時，商研院也指出，國內投資是此波景氣循環遭逢國際經濟變局力挽狂瀾的中流砥柱。如今在美中貿易戰演成長期經濟冷戰趨勢越見明朗之際，加上政府極力鼓勵台商回流，已逐漸蔚成風潮，最近經濟部報告台商回流投資案件與金額屢創新高，應對目前力抗景氣衰退的政策措施效果平添不少動能。

不過，商研院也提醒，此波段景氣復甦波動不穩且循環趨勢值又常降為長期趨勢值以下，仍然未能真正帶給商業服務業明快又穩定的就業機會增加，使得就業部門在台灣服務業脆弱化展現無遺，已非短期景氣循環可觀其究，長期結構性問題更顯重要。

商研院指出，尤其當今世界經濟數位轉型，其實更是一場服務業的智慧化革命，台灣應一舉跳脫傳統低生產力、低成長率、低薪資的巢臼，邁向智慧商業與國際服務業貿易創新生態系，才是經濟改革之道。

整體而言，商研院評估，景氣當然沒有急降下衰之險，卻無明亮繁榮可期，其實無論短期有效需求的促進，或長期數位轉型結構改革的策勵皆無疑義猶豫的必要，智慧商業的經濟大改革時代來臨，無論政府或民間大可心無旁貸樂觀進取。