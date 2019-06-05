親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
產業綜合
稅務法務
房市情報

30年未完的任務：一個台灣攝影記者的天安門40天

暑假想出國看過來！機場遺失行李5主因 別讓假期被搞砸

商業服務業景氣預測 商研院：無急降之險也無繁榮可期

2019-06-05 11:04經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

商研院今（5）日公布最新「商業服務業景氣預測」，依景氣循環同行指標綜合指數顯示，未來景氣動向憂中帶喜，領先指標中就業部門雖困局依舊，但投資、股市與服務貿易逆差持續改善，且均顯露偏向樂觀訊息。只是，景氣當然沒有急降下衰之險，卻也無明亮繁榮可期。

商研院指出，預測到今年10月，景氣循環同行指標綜合指數仍將在長期趨勢（100）下微幅震盪，這是實際值自去年5月碰頂後第17個月的下滑，持續下滑至今年4月後開始上下微幅震盪，4月循環指數下降為99.91，5、6月卻微升為99.92與99.93，7、8月預估再微降為99.90與99.87，9、10月又微升為99.88與99.90。整體走勢呈現在低於長期趨勢下徘徊不前，雖無持續明顯往下風險，但亦無止降轉升明顯信號。

商研院進一步分析指出，這表示政府正實施中的各種抗衰措施是有作用的，但充其量只能維持「度小月」局面，不但抗衰措施仍待加強加速，且此時正值全球數位經濟已進入起飛期，智慧化物聯網的經濟貿易賽局全新登場，台灣的機會與挑戰不再只是傳統創造有效需求的短期景氣對策，而應是更積極進行產業結構改善升級的數位經濟創新生態系的啓建。

同時，商研院也指出，國內投資是此波景氣循環遭逢國際經濟變局力挽狂瀾的中流砥柱。如今在美中貿易戰演成長期經濟冷戰趨勢越見明朗之際，加上政府極力鼓勵台商回流，已逐漸蔚成風潮，最近經濟部報告台商回流投資案件與金額屢創新高，應對目前力抗景氣衰退的政策措施效果平添不少動能。

不過，商研院也提醒，此波段景氣復甦波動不穩且循環趨勢值又常降為長期趨勢值以下，仍然未能真正帶給商業服務業明快又穩定的就業機會增加，使得就業部門在台灣服務業脆弱化展現無遺，已非短期景氣循環可觀其究，長期結構性問題更顯重要。

商研院指出，尤其當今世界經濟數位轉型，其實更是一場服務業的智慧化革命，台灣應一舉跳脫傳統低生產力、低成長率、低薪資的巢臼，邁向智慧商業與國際服務業貿易創新生態系，才是經濟改革之道。

整體而言，商研院評估，景氣當然沒有急降下衰之險，卻無明亮繁榮可期，其實無論短期有效需求的促進，或長期數位轉型結構改革的策勵皆無疑義猶豫的必要，智慧商業的經濟大改革時代來臨，無論政府或民間大可心無旁貸樂觀進取。

景氣新生生態
想要免費獲得 iPad 與 ________ 立即挑戰 ✍

相關新聞

零食、襪子都拿來報交際費 國光獨立董事徐小波「獨立性」遭外界質疑

2019-06-05 10:57

小英總統的國家理財術 財政部幫忙劃重點

2019-06-05 10:43

王國材明天會見自救會 Uber司機要求公開

2019-06-05 11:02

電腦及資訊服務業今年營業額 上看3,500億元

2019-06-05 09:47

名家觀點／揚棄褐色經濟 創新轉型

2019-06-05 01:18

今年觀光客 將逾1,200萬

2019-06-05 00:38

陸港客 偏好高雄入境

2019-06-05 00:38

Q3製造業人力需求 年減近2成

2019-06-05 00:37

勞部：Q3人力需求 估年減一成

2019-06-04 23:36

製造業7月估釋1.8萬職缺 冠各行業

2019-06-04 23:30

新北一條龍 招商衝3,000億

2019-06-04 23:14

都市型工業園區立體化 解缺地難題

2019-06-04 23:11

新北招商報捷 投資額1,176億元今年實現

2019-06-04 20:20

陳冲：貿易戰涉及面廣 至少打到美總統大選

2019-06-04 19:24

籌措電源開發資金 台電7月發行192億公司債

2019-06-04 18:29

台商回流還沒奏效 今年Q3人力需求比去年同期少1成

2019-06-04 18:28

籌措電源開發資金 台電將發192億元公司債

2019-06-04 17:30

台中工業區輸電設備遭雷擊 6廠600戶停電41秒

2019-06-04 14:45

大都會計程車隊向Uber司機招手 祭7.2萬元補貼

2019-06-04 14:41

台灣超級富豪1781人 全球排名第19

2019-06-04 14:28

Q3人力需求4.2萬 比去年同期少11%

2019-06-04 14:28

新北招商 侯友宜：已有17件計2,000億台商投資進行中

2019-06-04 14:25

長榮3航線常超時工作 空服員連站12小時抗議

2019-06-04 14:21

長榮空服員上街頭 林佳龍：已做好面對罷工準備

2019-06-04 14:17

企業變保守 第3季人力需求不如去年

2019-06-04 14:06

更大的海嘯襲來？謝金河：郭董回鴻海總部坐鎮吧

2019-06-04 12:50

台電：機組陸續歸隊 今夏供電「審慎樂觀」

2019-06-04 11:16

不讓夏月電價縮荷包 七大家電節電秘訣這麼做

2019-06-04 11:08

搭機票價有彈性 加航推基本經濟艙旅客自我選購

2019-06-04 10:13

貿易戰發酵 美國製造業景氣持續降溫

2019-06-04 09:42

美十年債殖利率寫20個月來新低 留意Fed主席鮑爾談話

2019-06-04 09:28

新台幣早盤 重回31.4字頭

2019-06-04 09:25

避險需求增溫 投資級債進補

2019-06-04 08:28

市場動盪加大 多元資產組合基金趨吉避凶

2019-06-04 08:18

開大門「迎台商」 不能只看表象

2019-05-31 08:56

名家觀點／導入AI 先做好暖身

2019-05-31 01:50

永豐金吹哨者告白 正義的煎熬為何遙遙無期？

2019-05-30 11:05

王文淵下令台化氣爆管線總體檢 三寶跟進

2019-04-11 23:54

太陽光電廠 加碼投資台南500億元

2019-02-23 23:59
看更多

熱門文章

更大的海嘯襲來？謝金河：郭董回鴻海總部坐鎮吧

2019-06-04 12:50

匯錯錢能再拿回來嗎？金管會：三種不同處理狀況

2019-06-04 18:59

月休20天至少66K 長榮：遺憾空服工會喊過勞

2019-06-04 16:22

新台幣匯率升2.3分收31.480元 匯銀主管：卡緊買美元

2019-06-04 16:54

影╱最美勞工遊行！500長榮空服 不畏晴雨完妝上街

2019-06-04 14:37

華為5G訂單 被諾基亞超車

2019-06-05 00:29

跑銀行人變少！八大公股銀行分行 7月起不再營業到5點

2019-06-04 16:59

傳漢堡王將南下開高雄首店 官方回應了

2019-06-04 15:41

影╱最美勞工遊行！500長榮空服 不畏晴雨完妝上街

2019-06-04 16:06

最貴Mac來了 台系鏈樂

2019-06-05 00:22

外媒關注 台灣壽險大買美公司債

2019-06-05 00:08

長榮空服員大遊行 訴求合理勞動環境

2019-06-04 13:56

儲蓄險保單將絕跡？金管會下令禁止營造停售效應

2019-06-04 22:25

張忠謀退休近1年 台積電市值增3111億元

2019-06-04 18:49

華為遭封殺獨台積電力挺 孫又文：已證實符合美方規範

2019-06-05 10:20

台積衝產能 我半導體出貨逆勢飆

2019-06-05 00:19

新公司法治理大戰／閉鎖持股 一股一權產生質變

2019-06-05 00:49

台灣超級富豪1781人 全球排名第19

2019-06-04 14:28

王永慶千億遺產官司打了十幾年 王文洋終於打贏第一仗

2019-06-05 11:30

台灣太陽能前景看俏 國內外業者紛搶進

2019-06-04 16:19

台壽好心200失能險 月底停售

2019-06-05 00:03

賺匯差只能搶美元？這類基金一個月賺2.4%

2019-06-04 17:52

空服「苦站」抗議常過勞航班 長榮航回應了

2019-06-04 12:39

空服「苦站」抗議常過勞航班 長榮7月再推東京專飛班

2019-06-04 12:28

綜所稅稅損估計大失準 減稅方案反成加稅方案

2019-06-04 14:28

台幣仍看貶 快買美元

2019-06-05 00:03

蘋果穿戴裝置市占居冠 廣達、仁寶、英業達沾喜

2019-06-04 14:34

引用大同條款 虹冠電市場派奇襲

2019-06-04 23:34

台灣壽險業買美債足以撼動聯準會？金管會：占比很低

2019-06-04 19:16

長榮航：派遣符合標準 三航班要求過夜太牽強

2019-06-04 12:10

蘋果穿戴式裝置稱霸 代工廠沾光

2019-06-04 12:28

中橡孤兒藥授權 生變

2019-06-05 00:32

澳洲降息 你該換這種外幣買澳幣資產

2019-06-04 16:31

長榮空服員上街頭 林佳龍：已做好面對罷工準備

2019-06-04 14:17

力拚突圍 華為找解套方案

2019-06-05 00:28

中橡孤兒藥歐洲專利權出現疑義 美國提請仲裁

2019-06-04 21:22

法人悲觀經濟前景 10年公債殖利率探底

2019-06-05 00:07

陳冲：貿易戰涉及面廣 至少打到美總統大選

2019-06-04 19:24

長榮3航線常超時工作 空服員連站12小時抗議

2019-06-04 14:21

綜所稅沒少那麼多 財政部憂外界以為還有減稅空間

2019-06-04 19:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top