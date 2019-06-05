電腦及資訊服務業今年營業額 上看3,500億元

2019-06-05 09:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



經濟部統計處今（5）日公布最新「電腦及資訊服務業營業額統計」，營業額由98年2,375億元一路攀升至107年3,467億元，平均年成長率4.2%。今年第1季營業額為845億元，年增2.6%，預估全年可望突破3,500億元。

經濟部統計處指出，電腦及資訊服務業營業額年年攀升，主要是受惠網路行銷快速發展及網路資訊安全意識提高，加上近年來雲端高效能運算及物聯網等智慧化應用興起，使企業對資訊系統服務需求熱絡，由以往企業內部資訊系統，擴及全方位系統整合，帶動電腦及資訊服務業市場規模逐年擴張。

此外，經濟部統計資料並顯示，按中業別分，以從事電腦程式設計、系統整合、諮詢及設備管理等業務之「電腦程式設計、諮詢及相關服務業」營業額占比達七成六居冠，100年業績突破2,000億元，107年續增至2,626億元，98至107年平均每年成長3.8%，主因企業用戶整合電腦軟硬體與通訊技術服務增加，加以雲端建構需求殷切所致。

其次為從事入口網站經營、資料處理、主機及網站代管等業務的「資訊服務業」營業額占二成四，107年營收841億元，10年來平均每年成長5.2%，成長較快，主要受惠於交友社群、代客處理電子資料交換及網站管理服務等需求成長所致。

同時，根據最新的105年工業及服務業普查資料顯示，「電腦及資訊服務業」計9,747家，員工人數9萬7,777人，各較100年增加34.5%及30.5%，其中「電腦程式設計、諮詢及相關服務業」計6,947家，員工人數7萬5,133人，五年內各增27.1%及22.6%。