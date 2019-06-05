停止升息至降息前 公用事業成資金避風港

2019-06-05 08:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 王皓正 ╱即時報導



公用事業企業主要涵蓋電力、天然氣、水以及鐵公路等基礎設施，且大多以美國內需市場為主，具備獲利穩健、高股利等特性，使得公用事業較不易受到全球貿易戰與景氣放緩等因素影響。

市場預期聯準會（Fed）降息機率逐步攀升的情況下，利率敏感性高且具備高股息特性的公用事業類股受市場關注，過去一年漲幅15.23%，優於標普500的7.33%。

富邦證券表示，當聯準會降息時，公用事業的高股息優勢將顯現出來，因此有利於股價表現，預期在未來3-6個月應有表現空間，投資可以關注相關機會。

富邦證券指出，就過去兩次升息循環統計發現，在升息循環期間，S&P500指數分別上漲11.1%與35.6%。

同期，公用事業類股分別有0.6%、12%的漲幅，雖落後於大盤，但仍然維持正報酬。在完整的升降息循環之中，公用事業類股表現最好的期間在於美國聯準會暫停升息期間，過去兩次暫停升息期間S&P 500指數分別下跌9.2%和上漲16.8%，但公用事業類股獲得30.7%及22.3%的漲幅，表現大幅優於大盤。

因此，依據市場經驗來看，美國聯準會升息不利於公用事業類股表現，而降息時公用事業的高股息優勢將顯現出來，有利於股價表現。

據《華爾街日報》報導，儘管市場認為短期內聯準會降息的可能性偏低，但聯準會官員最近已開始討論未來需要降息的情境，其中一項包括即便經濟成長未走弱，但通膨率卻持續遠低於2％水準一段時間，顯示貨幣政策的運作實際上過於緊縮，聯邦資金利率有必要往下調整。

考量過去二次在進入降息循環前夕、降息初期，公用事業類股皆呈現上漲。目前正處於暫停升息且可能考慮降息的期間，此時公用事業類股反而處於最有利的投資時點。

繼去年12月出現3年-5年美國公債殖利率倒掛後，今年3月再度出現3個月-10年的公債殖利率倒掛，引發市場對於經濟衰退的擔憂。

在市場情緒轉為保守時期，具有防禦特性的公用事業類股表現相對亮眼。但數字顯示出，過去八次3個月和10年期美國公債殖利率曲線倒掛後一、三、六個月時期，表現最佳的為公用事業、非必需消費和醫療保健等防禦性產業；最差的是資訊科技。倒掛後六個月，公用事業平均上漲近10％、非必需消費平均上漲約8％，標準500平均下跌約0.19％。資訊科技平均下跌超過13％。

富邦證券表示，從本益比角度來看，公用事業目前本益比為19.4倍，雖高於過去1年平均的16.9倍及過去10年的15.7倍，但若把公用事業和標普500本益比，相除後的1.015與過去10年高低點0.681~1.211比較，可發現現階段因為近一年漲幅較大，故本益比攀升，但若與過去10年的實際區間比較可發現，公用事業本益比相對大盤尚未過熱。

公用事業類股在景氣衰退初現端倪的時期，因其高股利的防禦特性使其表現優於大盤，但一旦衰退趨勢成形，公用事業類股也難以獨善其身續強。

富邦證券表示，在景氣見頂到降息循環初期是公用事業類股表現相對較佳的時期，也因此預期公用事業類股在未來三至六個月應仍有表現空間，投資可以關注相關類股的表現。