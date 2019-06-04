新北招商報捷 投資額1,176億元今年實現

2019-06-04 20:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林于蘅 ╱即時報導



新北招商報捷，截至今（4）日已掌握72家業者有意投資新北，總額初估逾3,000億元，新北市經發局並表示，到今年年底前，確定會有27家業者取得建照，計1,176億元投資落地，包含燿華、康舒等大廠。

經濟部祭出歡迎台商回台投資行動方案，而新北市則有「招商一條龍」政策，吸引企業投資；面對美中貿易戰再度升溫，新北市長侯友宜今日於議會表示，新北市已有17件、計2,000億的台商投資進行中，其中有八案會在今年實現。

侯友宜指出，據了解，中央預估此波回台投資金額可達5,000億，在經濟部的名單中，有三家從陸返台的廠商在新北市投資設廠，而新北市也將全力排除投資障礙、協助媒合資源，同時不單只為返台台商，也協助現有的在台企業擴建廠房。

面對企業投資新北，首要面臨的缺地問題，侯友宜表示，1月時已於行政院會提出「都市型工業區更新立體化發展方案」擴大適用，提升容積率，獲得行政院支持，最快將於6月底完成法制程序開辦。

新北市經發局官員補充，原先依中央規定，僅新北土城、林口、樹林三處編定工業區適用，新增樓地板面積為61萬平方公尺，新北市府提出修正「都市計畫法新北市施行細則」，擴大都市型工業區更新立體化發展方案的適用範圍至29個行政區，現已在內政部審核，通過後將可新增樓地板面積約691萬平方公尺。

新北市經發局並表示，新北市府推動招商一條龍，目前服務包含Google公司、德州儀器、世紀風電等均已排除投資障礙，並建立產業諮詢委員會直接交流的平台外，保有企業間暢通的溝通管道。