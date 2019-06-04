台商回流還沒奏效 今年Q3人力需求比去年同期少1成

2019-06-04 18:28 聯合報 記者 聯合報 記者 葉冠妤 ╱即時報導



勞動部今公布事業單位2019年Q3人力需求調查結果，預估7月底較4月底人力需求淨增加4萬2450人，跟去年同期的4萬7316人相比，少了4866人，約1成1；就行業別來看，雖仍以製造業人力需求最高，為1萬8002人，卻比去年同期的2萬2491人，減少近2成。勞動部解釋，因全球經濟動能減緩，加上美中貿易戰影響，市場態度採保守觀望。

勞動部在2019年4月22日至5月10日就員工規模30人以上事業單位進行「2019年第二次人力需求調查」，回收有效樣本3137家。

勞動部統計處長羅怡玲指出，根據調查統計結果，預計23%事業單位7月底較4月底人力需求增加，68.27%不變、3.37%減少人力、5.37%無法預估，在需求人數部分，預計增加4萬8539人、減少6089人，淨增加4萬2450人，雖比Q2增加7587人，但與去年同期相較，則減少4866人，約1成1。

若按行業別觀察，服務業部門淨增加2萬2748人，高於工業部門的1萬9702人，顯示內需市場高於製造業，其中又以製造業1萬8002人，需求人力最高，但跟去年同期人力需求2萬2491人相比，減幅近2成；其次人力需求高的行業依序是批發及零售業、住宿餐飲業。

羅怡玲分析，除今年比去年同期的人力需求少，往年Q3人力需求都比Q2增加近萬人，今年也只增加了7千多人，推測是受到全球經濟成長動能減緩、美中貿易爭端未解等影響，市場保守觀望；不過，因新興科技應用持續擴展、政府執行擴大內需與投資方案，且正逢暑假消費旅遊旺季，像是藝術娛樂及休閒服務業、住宿餐飲業也跟著進入人力需求旺季。