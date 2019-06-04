親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
產業綜合
稅務法務
房市情報

韓粉四大天王嗆藍營初選 軍系反彈他首開槍示警

王丹：淹沒六四的真相，不會使歷史成為過去

台商回流還沒奏效 今年Q3人力需求比去年同期少1成

2019-06-04 18:28聯合報 記者葉冠妤╱即時報導

勞動部今公布事業單位2019年Q3人力需求調查結果，預估7月底較4月底人力需求淨增加4萬2450人，跟去年同期的4萬7316人相比，少了4866人，約1成1；就行業別來看，雖仍以製造業人力需求最高，為1萬8002人，卻比去年同期的2萬2491人，減少近2成。勞動部解釋，因全球經濟動能減緩，加上美中貿易戰影響，市場態度採保守觀望。

勞動部在2019年4月22日至5月10日就員工規模30人以上事業單位進行「2019年第二次人力需求調查」，回收有效樣本3137家。

勞動部統計處長羅怡玲指出，根據調查統計結果，預計23%事業單位7月底較4月底人力需求增加，68.27%不變、3.37%減少人力、5.37%無法預估，在需求人數部分，預計增加4萬8539人、減少6089人，淨增加4萬2450人，雖比Q2增加7587人，但與去年同期相較，則減少4866人，約1成1。

若按行業別觀察，服務業部門淨增加2萬2748人，高於工業部門的1萬9702人，顯示內需市場高於製造業，其中又以製造業1萬8002人，需求人力最高，但跟去年同期人力需求2萬2491人相比，減幅近2成；其次人力需求高的行業依序是批發及零售業、住宿餐飲業

羅怡玲分析，除今年比去年同期的人力需求少，往年Q3人力需求都比Q2增加近萬人，今年也只增加了7千多人，推測是受到全球經濟成長動能減緩、美中貿易爭端未解等影響，市場保守觀望；不過，因新興科技應用持續擴展、政府執行擴大內需與投資方案，且正逢暑假消費旅遊旺季，像是藝術娛樂及休閒服務業、住宿餐飲業也跟著進入人力需求旺季。

羅怡玲說，就目前數據來看，還沒有顯著展現台商回流的投資成效，最重要的大環境經濟發展若趨緩，人力需求就不會大幅增多，且回台廠商現階段可能還在找廠房、擴建、設備建置，需要一些準備時間，後續發展待觀察。

勞動部今公布2019年Q3事業單位人力需求調查結果，就行業別來看，雖然製造業人力...
勞動部今公布2019年Q3事業單位人力需求調查結果，就行業別來看，雖然製造業人力需求最高，卻比去年同期減少了2成。本報資料照片
分享

勞動部餐飲業
想要免費獲得 iPad 與 ________ 立即挑戰 ✍

相關新聞

籌措電源開發資金 台電將發192億元公司債

2019-06-04 17:30

台中工業區輸電設備遭雷擊 6廠600戶停電41秒

2019-06-04 14:45

陳冲：貿易戰涉及面廣 至少打到美總統大選

2019-06-04 19:24

籌措電源開發資金 台電7月發行192億公司債

2019-06-04 18:29

大都會計程車隊向Uber司機招手 祭7.2萬元補貼

2019-06-04 14:41

台灣超級富豪1781人 全球排名第19

2019-06-04 14:28

Q3人力需求4.2萬 比去年同期少11%

2019-06-04 14:28

新北招商 侯友宜：已有17件計2,000億台商投資進行中

2019-06-04 14:25

長榮3航線常超時工作 空服員連站12小時抗議

2019-06-04 14:21

長榮空服員上街頭 林佳龍：已做好面對罷工準備

2019-06-04 14:17

企業變保守 第3季人力需求不如去年

2019-06-04 14:06

更大的海嘯襲來？謝金河：郭董回鴻海總部坐鎮吧

2019-06-04 12:50

台電：機組陸續歸隊 今夏供電「審慎樂觀」

2019-06-04 11:16

不讓夏月電價縮荷包 七大家電節電秘訣這麼做

2019-06-04 11:08

搭機票價有彈性 加航推基本經濟艙旅客自我選購

2019-06-04 10:13

貿易戰發酵 美國製造業景氣持續降溫

2019-06-04 09:42

美十年債殖利率寫20個月來新低 留意Fed主席鮑爾談話

2019-06-04 09:28

新台幣早盤 重回31.4字頭

2019-06-04 09:25

避險需求增溫 投資級債進補

2019-06-04 08:28

市場動盪加大 多元資產組合基金趨吉避凶

2019-06-04 08:18

名家觀點／併購時迴避與資訊揭露問題

2019-06-04 01:33

勞動基金前四月賺近2700億 表現相當亮眼

2019-06-03 23:57

CIP輔導 首艘鑽探船啟航

2019-06-03 23:32

郭台銘：美中對抗 別選邊站

2019-06-03 23:31

CIP喊話經部 務實看待國產化

2019-06-03 23:26

我PMI跌破榮枯線 三產業不妙

2019-06-03 23:25

更大金融海嘯？顧立雄：密切關注 無須恐慌

2019-06-03 23:24

中美貿易引海嘯 學者：政府太樂觀

2019-06-03 18:38

CIP、高科大輔導！首艘MIT離岸風電鑽探船啟航

2019-06-03 16:06

你的勞保、勞退這些年資 可能都浪費掉了

2019-06-03 15:48

曾銘宗：中美貿易衝突終將過去 繼續走向自由貿易

2019-06-03 15:11

美中貿易戰方興未艾 市場延續風險趨避格局

2019-06-03 14:55

美中貿易戰波及 中經院：5月PMI跌破景氣榮枯線

2019-06-03 14:06

開大門「迎台商」 不能只看表象

2019-05-31 08:56

名家觀點／導入AI 先做好暖身

2019-05-31 01:50

永豐金吹哨者告白 正義的煎熬為何遙遙無期？

2019-05-30 11:05

王文淵下令台化氣爆管線總體檢 三寶跟進

2019-04-11 23:54

太陽光電廠 加碼投資台南500億元

2019-02-23 23:59
看更多

熱門文章

外資回頭 台幣爆量大漲

2019-06-04 00:33

更大的海嘯襲來？謝金河：郭董回鴻海總部坐鎮吧

2019-06-04 12:50

月休20天至少66K 長榮：遺憾空服工會喊過勞

2019-06-04 16:22

小確幸！王道銀推新台幣活儲利率1.2%

2019-06-03 20:22

挺大肚爬大肚山...寶成集團小公主8月將報到

2019-06-03 23:22

影╱最美勞工遊行！500長榮空服 不畏晴雨完妝上街

2019-06-04 14:37

影╱最美勞工遊行！500長榮空服 不畏晴雨完妝上街

2019-06-04 16:06

寶成轉型 擴大東南亞布局

2019-06-03 23:30

美十年債殖利率寫20個月來新低 留意Fed主席鮑爾談話

2019-06-04 09:28

長榮空服員大遊行 訴求合理勞動環境

2019-06-04 13:56

我PMI跌破榮枯線 三產業不妙

2019-06-03 23:25

新台幣匯率升2.3分收31.480元 匯銀主管：卡緊買美元

2019-06-04 16:54

影／長榮空服將上街 三名「 苦站代表」凌晨4時就在這

2019-06-04 10:12

長榮工會遊行 林佳龍：已做好面對罷工準備

2019-06-04 11:24

惠宇建設今年推案大爆發 總銷金額逾120億元

2019-06-03 21:42

趙無極一幅畫 「1.12.68」2.9億拍出 可抵3棟豪宅

2019-06-03 23:07

貿易戰發酵 美國製造業景氣持續降溫

2019-06-04 09:42

影／日本農漁產關稅擬減半 許淑華：抱日本人大腿

2019-06-03 21:18

傳漢堡王將南下開高雄首店 官方回應了

2019-06-04 15:41

新公司法治理大戰／誠美材案 董事會慎防鬧雙包

2019-06-04 01:15

勞動基金前四月賺近2700億 表現相當亮眼

2019-06-03 23:57

四大扣除額提高 今年逾半申報戶可退稅

2019-06-03 22:22

空服「苦站」抗議常過勞航班 長榮7月再推東京專飛班

2019-06-04 12:28

美元計價商品 熱度高

2019-06-04 00:33

跑銀行人變少！八大公股銀行分行 7月起不再營業到5點

2019-06-04 16:59

英飛凌將砸百億美元 收購賽普拉斯半導體

2019-06-03 23:56

宏達電 轉型生態系統企業

2019-06-03 23:03

陸資大同條款最高罰2,500萬 6月1日起生效

2019-06-04 00:15

王雪紅：宏達電將提供企業VR服務

2019-06-03 23:51

搭機票價有彈性 加航推基本經濟艙旅客自我選購

2019-06-04 10:13

空服「苦站」抗議常過勞航班 長榮航回應了

2019-06-04 12:39

長榮航：派遣符合標準 三航班要求過夜太牽強

2019-06-04 12:10

郭台銘：美中對抗 別選邊站

2019-06-03 23:31

銀行攻財管 瞄準回流台商

2019-06-03 23:21

台灣超級富豪1781人 全球排名第19

2019-06-04 14:28

名家觀點／併購時迴避與資訊揭露問題

2019-06-04 01:33

蘋果穿戴式裝置稱霸 代工廠沾光

2019-06-04 12:28

不讓夏月電價縮荷包 七大家電節電秘訣這麼做

2019-06-04 11:08

龍峰持股大同 限期出清

2019-06-04 00:00

銀行企金、資產傳承 詢問度高

2019-06-03 23:18
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top