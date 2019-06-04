69%企業過去五年曾經歷危機 這項因素最常見

2019-06-04 17:15 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



資誠聯合會計師事務所今（4）日發布指出，在全球43國、25個產業共2,084位企業高階主管中，69%的受訪者，也就是1,430位企業高階主管在過去五年內，曾經經歷至少一次的企業危機，其中又以「財務流動性」危機最為常見。

資誠首次辦理《全球危機調查報告》，發現全球企業最常見的五個危機，分別是財務流動性（23%）、技術挫敗（23%）、營運失誤（20%）、競爭激烈／市場失序（19%）和法遵危機（16%）。

在新興國家，企業經歷財務流動性危機的比例較高，巴西為35%，中國（含香港）為18%，非洲為12%。而在成熟市場中，企業較常見的危機是法遵危機，美國為10%，加拿大為9%。

根據調查，在過去五年內，員工超過5,000人的企業更有可能經歷超過五次危機，平均一年一次。

資誠指出，這些大型企業最有可能遇到的危機，是網路犯罪（26%）、天然災害（22%）或領導者的不當行為（17%），以及道德不當行為（16%），包括詐欺、貪汙和瀆職。

另一方面，29%的企業沒有專門負責危機準備或危機回應的員工；74%的企業在經歷其最嚴重的危機時或危機後，尋求外部專業人士協助。

此外，高達95%的企業高階主管預期，未來至少會經歷一次危機。而在未來，企業最擔心會發生的三個危機是網路犯罪（38%）、競爭激烈／市場失序（37%）和財務流動性危機（28%）。

資誠危機管理服務召集人暨普華商務法律事務所主持律師蔡朝安表示，企業必須有風險意識，隨時做好危機準備，減輕危機對企業和客戶的影響。在危機準備中，企業可以運用數據來了解財務流動性、產品失敗和其他形式的危機，也可運用數據及科技來做為回應危機的方式。

蔡朝安指出，現代企業經營環境瞬息萬變，企業面臨的危機將更為複雜且更難因應，且利害關係人對企業有更高的期許，建議企業必須投入預算並統整相關資源，制定完善且經過測試的因應計畫，在危機發生前，控制危機因素，降低內外在曝險；在危機發生時，能夠及時、有效且妥善地因應任何一個危機，甚至將危機化為轉機，藉此提升企業的競爭優勢。