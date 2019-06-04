親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
產業綜合
稅務法務
房市情報

5時46分東南海域地震 台東4級以上

皇冠集團創辦人平鑫濤病逝 享壽91歲

墨西哥也要遭美加徵關稅 全球電視市場將受衝擊

2019-06-04 16:44經濟日報 記者蔡銘仁╱即時報導

市場擔心美中貿易戰的25%關稅可能波及電視市場，美國總統川普又在5月30日宣布因為非法移民問題，計畫6月10日起對墨西哥輸美商品課徵5%關稅，並以累進的方式在10月增加至25%。TrendForce光電研究（WitsView）認為，接連的關稅問題恐嚴重衝擊美國市場信心，進而拖累2019年全球電視市場出貨表現。

TrendForce研究副總邱宇彬表示，墨西哥長期以來因為地利之便，加上屬於美墨加協議成員而享有關稅優惠，因此一直是眾多美國消費性電子產品的組裝基地，電視也是其一。

以2018年為例，以美國為首的北美電視市場，所販售的電視產品大約有50%為墨西哥生產，另外50%則來自中國。

邱宇彬指出，正因為墨西哥的緩衝機能，市場對於美中貿易戰對電視市場的衝擊，擔憂程度不如缺乏製造調度彈性的筆電或智慧手機來得高。

據TrendForce的調查，北美市場七大電視品牌為三星、Vizio、TCL、LG、Hisense、Funai與索尼等，合計市占率達85%。依照生產基地與運作模式的不同，受貿易戰影響的程度也各有不同。TrendForce表示，Vizio因生產高度仰賴製造基地於中國的代工夥伴，因此被視為美中關稅戰中可能遭受首波衝擊的品牌。

而在北美市場快速崛起的TCL與Hisense，TrendForce認為，兩品牌雖擁有墨西哥產能可供調節，但對中國製造的依賴度始終居高不下，其引以為傲的成本與售價優勢，很可能隨著美中關稅施行而被削弱。

相形之下，三星、LG與Sony等國際品牌，因在墨西哥擁有龐大的電視組裝產能，不僅能夠從美中關稅議題中全身而退，甚至還可能因為對手成本墊高，成為貿易戰下少數得利的品牌。

不過，TrendForce也點出隱憂，「一旦墨西哥進口商品遭課稅，墨西哥電視產能反而立刻成為國際電視品牌的燙手山芋。」

中國與墨西哥兩國先後暴露在關稅風險下，幾乎也阻斷了電視品牌生產的調度彈性，不僅對美國電視市場是一場醞釀中的災難，更將衝擊全球電視市場。

TrendForce指出，以美國為首的北美電視市場占全球電視出貨的20%，同時也是65吋以上超大電視主要的銷售區域之一，一旦因為關稅問題墊高成本，恐怕不利下半年促銷活動推廣，甚至導致美國市場銷售動能熄火。

此外，TrendForce也說，當衝擊電視出貨規模之餘，電視尺寸放大速度趨緩的疑慮恐怕也將跟著升高，對已經處在供過於求循環的面板產業而言，更是雪上加霜。

TrendForce分析，因為美國對墨西哥的關稅，規畫在10月以前將以「逐月遞增」的方式課稅，電視品牌可能透過提前備貨來減緩衝擊，進而帶動短期電視面板需求，為低迷的面板產業暫時注入活水。然而，一旦高關稅成為常態，美國消費者習以為常的物美價廉電視市場恐將成為過去式，伴隨而來的是削弱的需求，勢必將直接影響品牌對面板供應商的採買需求。

TrendForce認為，屆時無論韓國、台灣或中國面板廠，都很難全身而退。當然，墨西哥政府是否能提具對於非法移民有效的管制措施，取得川普政府的信任，也是解決美墨關稅爭議的關鍵。

電視面板關稅墨西哥
想要免費獲得 iPad 與 ________ 立即挑戰 ✍

相關新聞

台中工業區輸電設備遭雷擊 6廠600戶停電41秒

2019-06-04 14:45

大都會計程車隊向Uber司機招手 祭7.2萬元補貼

2019-06-04 14:41

台灣超級富豪1781人 全球排名第19

2019-06-04 14:28

Q3人力需求4.2萬 比去年同期少11%

2019-06-04 14:28

新北招商 侯友宜：已有17件計2,000億台商投資進行中

2019-06-04 14:25

長榮3航線常超時工作 空服員連站12小時抗議

2019-06-04 14:21

長榮空服員上街頭 林佳龍：已做好面對罷工準備

2019-06-04 14:17

企業變保守 第3季人力需求不如去年

2019-06-04 14:06

更大的海嘯襲來？謝金河：郭董回鴻海總部坐鎮吧

2019-06-04 12:50

台電：機組陸續歸隊 今夏供電「審慎樂觀」

2019-06-04 11:16

不讓夏月電價縮荷包 七大家電節電秘訣這麼做

2019-06-04 11:08

搭機票價有彈性 加航推基本經濟艙旅客自我選購

2019-06-04 10:13

貿易戰發酵 美國製造業景氣持續降溫

2019-06-04 09:42

美十年債殖利率寫20個月來新低 留意Fed主席鮑爾談話

2019-06-04 09:28

新台幣早盤 重回31.4字頭

2019-06-04 09:25

避險需求增溫 投資級債進補

2019-06-04 08:28

市場動盪加大 多元資產組合基金趨吉避凶

2019-06-04 08:18

名家觀點／併購時迴避與資訊揭露問題

2019-06-04 01:33

勞動基金前四月賺近2700億 表現相當亮眼

2019-06-03 23:57

CIP輔導 首艘鑽探船啟航

2019-06-03 23:32

郭台銘：美中對抗 別選邊站

2019-06-03 23:31

CIP喊話經部 務實看待國產化

2019-06-03 23:26

我PMI跌破榮枯線 三產業不妙

2019-06-03 23:25

更大金融海嘯？顧立雄：密切關注 無須恐慌

2019-06-03 23:24

中美貿易引海嘯 學者：政府太樂觀

2019-06-03 18:38

CIP、高科大輔導！首艘MIT離岸風電鑽探船啟航

2019-06-03 16:06

你的勞保、勞退這些年資 可能都浪費掉了

2019-06-03 15:48

曾銘宗：中美貿易衝突終將過去 繼續走向自由貿易

2019-06-03 15:11

美中貿易戰方興未艾 市場延續風險趨避格局

2019-06-03 14:55

中美貿易戰升溫 我5月PMI轉緊縮

2019-06-03 14:28

美中貿易戰波及 中經院：5月PMI跌破景氣榮枯線

2019-06-03 14:06

開大門「迎台商」 不能只看表象

2019-05-31 08:56

名家觀點／導入AI 先做好暖身

2019-05-31 01:50

永豐金吹哨者告白 正義的煎熬為何遙遙無期？

2019-05-30 11:05

王文淵下令台化氣爆管線總體檢 三寶跟進

2019-04-11 23:54

太陽光電廠 加碼投資台南500億元

2019-02-23 23:59
看更多

熱門文章

外資回頭 台幣爆量大漲

2019-06-04 00:33

更大的海嘯襲來？謝金河：郭董回鴻海總部坐鎮吧

2019-06-04 12:50

小確幸！王道銀推新台幣活儲利率1.2%

2019-06-03 20:22

挺大肚爬大肚山...寶成集團小公主8月將報到

2019-06-03 23:22

月休20天至少66K 長榮：遺憾空服工會喊過勞

2019-06-04 16:22

寶成轉型 擴大東南亞布局

2019-06-03 23:30

影╱最美勞工遊行！500長榮空服 不畏晴雨完妝上街

2019-06-04 14:37

美十年債殖利率寫20個月來新低 留意Fed主席鮑爾談話

2019-06-04 09:28

我PMI跌破榮枯線 三產業不妙

2019-06-03 23:25

長榮空服員大遊行 訴求合理勞動環境

2019-06-04 13:56

影／長榮空服將上街 三名「 苦站代表」凌晨4時就在這

2019-06-04 10:12

長榮工會遊行 林佳龍：已做好面對罷工準備

2019-06-04 11:24

最美勞工遊行！500長榮空服 不畏晴雨完妝上街

2019-06-04 16:06

中美貿易引海嘯 學者：政府太樂觀

2019-06-03 18:38

惠宇建設今年推案大爆發 總銷金額逾120億元

2019-06-03 21:42

林蔚山因個人因素 請辭尚志和綠能董事長

2019-06-03 17:56

趙無極一幅畫 「1.12.68」2.9億拍出 可抵3棟豪宅

2019-06-03 23:07

貿易戰發酵 美國製造業景氣持續降溫

2019-06-04 09:42

影／日本農漁產關稅擬減半 許淑華：抱日本人大腿

2019-06-03 21:18

四大扣除額提高 今年逾半申報戶可退稅

2019-06-03 22:22

勞動基金前四月賺近2700億 表現相當亮眼

2019-06-03 23:57

空服「苦站」抗議常過勞航班 長榮7月再推東京專飛班

2019-06-04 12:28

美元計價商品 熱度高

2019-06-04 00:33

新公司法治理大戰／誠美材案 董事會慎防鬧雙包

2019-06-04 01:15

宏達電 轉型生態系統企業

2019-06-03 23:03

陸資大同條款最高罰2,500萬 6月1日起生效

2019-06-04 00:15

英飛凌將砸百億美元 收購賽普拉斯半導體

2019-06-03 23:56

影／建商跨足商場 高雄市新增購物中心

2019-06-03 18:15

新台幣匯率升2.3分收31.480元 匯銀主管：卡緊買美元

2019-06-04 16:54

傳漢堡王將南下開高雄首店 官方回應了

2019-06-04 15:41

搭機票價有彈性 加航推基本經濟艙旅客自我選購

2019-06-04 10:13

王雪紅：宏達電將提供企業VR服務

2019-06-03 23:51

郭台銘：美中對抗 別選邊站

2019-06-03 23:31

銀行攻財管 瞄準回流台商

2019-06-03 23:21

名家觀點／併購時迴避與資訊揭露問題

2019-06-04 01:33

長榮航：派遣符合標準 三航班要求過夜太牽強

2019-06-04 12:10

跑銀行人變少！八大公股銀行分行 7月起不再營業到5點

2019-06-04 16:59

不讓夏月電價縮荷包 七大家電節電秘訣這麼做

2019-06-04 11:08

蘋果穿戴式裝置稱霸 代工廠沾光

2019-06-04 12:28

台灣超級富豪1781人 全球排名第19

2019-06-04 14:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top