墨西哥也要遭美加徵關稅 全球電視市場將受衝擊

2019-06-04 16:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



市場擔心美中貿易戰的25%關稅可能波及電視市場，美國總統川普又在5月30日宣布因為非法移民問題，計畫6月10日起對墨西哥輸美商品課徵5%關稅，並以累進的方式在10月增加至25%。TrendForce光電研究（WitsView）認為，接連的關稅問題恐嚴重衝擊美國市場信心，進而拖累2019年全球電視市場出貨表現。

TrendForce研究副總邱宇彬表示，墨西哥長期以來因為地利之便，加上屬於美墨加協議成員而享有關稅優惠，因此一直是眾多美國消費性電子產品的組裝基地，電視也是其一。

以2018年為例，以美國為首的北美電視市場，所販售的電視產品大約有50%為墨西哥生產，另外50%則來自中國。

邱宇彬指出，正因為墨西哥的緩衝機能，市場對於美中貿易戰對電視市場的衝擊，擔憂程度不如缺乏製造調度彈性的筆電或智慧手機來得高。

據TrendForce的調查，北美市場七大電視品牌為三星、Vizio、TCL、LG、Hisense、Funai與索尼等，合計市占率達85%。依照生產基地與運作模式的不同，受貿易戰影響的程度也各有不同。TrendForce表示，Vizio因生產高度仰賴製造基地於中國的代工夥伴，因此被視為美中關稅戰中可能遭受首波衝擊的品牌。

而在北美市場快速崛起的TCL與Hisense，TrendForce認為，兩品牌雖擁有墨西哥產能可供調節，但對中國製造的依賴度始終居高不下，其引以為傲的成本與售價優勢，很可能隨著美中關稅施行而被削弱。

相形之下，三星、LG與Sony等國際品牌，因在墨西哥擁有龐大的電視組裝產能，不僅能夠從美中關稅議題中全身而退，甚至還可能因為對手成本墊高，成為貿易戰下少數得利的品牌。

不過，TrendForce也點出隱憂，「一旦墨西哥進口商品遭課稅，墨西哥電視產能反而立刻成為國際電視品牌的燙手山芋。」

中國與墨西哥兩國先後暴露在關稅風險下，幾乎也阻斷了電視品牌生產的調度彈性，不僅對美國電視市場是一場醞釀中的災難，更將衝擊全球電視市場。

TrendForce指出，以美國為首的北美電視市場占全球電視出貨的20%，同時也是65吋以上超大電視主要的銷售區域之一，一旦因為關稅問題墊高成本，恐怕不利下半年促銷活動推廣，甚至導致美國市場銷售動能熄火。

此外，TrendForce也說，當衝擊電視出貨規模之餘，電視尺寸放大速度趨緩的疑慮恐怕也將跟著升高，對已經處在供過於求循環的面板產業而言，更是雪上加霜。

TrendForce分析，因為美國對墨西哥的關稅，規畫在10月以前將以「逐月遞增」的方式課稅，電視品牌可能透過提前備貨來減緩衝擊，進而帶動短期電視面板需求，為低迷的面板產業暫時注入活水。然而，一旦高關稅成為常態，美國消費者習以為常的物美價廉電視市場恐將成為過去式，伴隨而來的是削弱的需求，勢必將直接影響品牌對面板供應商的採買需求。

TrendForce認為，屆時無論韓國、台灣或中國面板廠，都很難全身而退。當然，墨西哥政府是否能提具對於非法移民有效的管制措施，取得川普政府的信任，也是解決美墨關稅爭議的關鍵。