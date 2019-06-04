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全台超級富豪1,781人 平均擁房數全球第二名

新南向廠商釋1,300個職缺 語言專長最重要

2019-06-04 15:16經濟日報 記者仝澤蓉╱即時報導

為協助廠商加強拓銷新南向市場，外貿協會今年第一次舉行新南向攬才媒合會，總計在高雄、台北、台中舉辦三個場次，釋出超過1,300個職缺，吸引近400位人才投遞履歷。

貿協副秘書長林芳苗表示，廠商反映最欠缺的是新南向市場的拓銷人才，為加強廠商服務，貿協首次舉辦針對新南向市場的一對一人才媒合會，參與廠商不限產業，人才履歷投遞亦不限國籍，吸引不少華僑、新住民二代及台灣本地具語言專長或有意外派工作的菁英參與。

以今天的台北場來說，共有48家廠商參加，包括耐斯企業、中石化、光寶、華南商銀、第一商銀、中小企銀、農業金庫、建準電機、聚陽實業、特力、凱撒衛浴等企業參加，吸引145位人才進行一對一現場面談。

耐斯企業市場開發部經理蔡東義表示，前來應徵的12位當中，應屆畢業生六位，可以看出台灣年輕人投入新南向市場工作的意願高；耐斯主要網羅的是外語人才 ，以英語作為優先選才依據，其次是公司要推展的東南亞國家母語，如果具備母語能力會更好。

越南設廠的大發食品公司總經理許玉林表示，目前公司七成業務是越南內銷市場，因為在越南擴張倉儲物流業務，因此需要的人才種類多元，包括行銷、業務和物流等，本次回來希望招募台幹，以及曾在台灣留學或就業過的越南學生。

今天有37位僑生前來應徵，印尼僑生洪小姐表示，希望能返鄉工作，因此鎖定有派駐印尼機會的台資公司；另外一位印尼僑生黃小姐，經濟系畢業，應徵第一銀行工作，她表示，台資企業和印尼當地企業薪資差距大約兩成，因此希望能有機會到台資企業上班。

外貿協會舉辦台灣企業新南向市場攬才媒合會，吸引145位有志投入新南向工作者前來應...
外貿協會舉辦台灣企業新南向市場攬才媒合會，吸引145位有志投入新南向工作者前來應徵。圖/仝澤蓉攝影
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