新南向廠商釋1,300個職缺 語言專長最重要

2019-06-04 15:16 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



為協助廠商加強拓銷新南向市場，外貿協會今年第一次舉行新南向攬才媒合會，總計在高雄、台北、台中舉辦三個場次，釋出超過1,300個職缺，吸引近400位人才投遞履歷。

貿協副秘書長林芳苗表示，廠商反映最欠缺的是新南向市場的拓銷人才，為加強廠商服務，貿協首次舉辦針對新南向市場的一對一人才媒合會，參與廠商不限產業，人才履歷投遞亦不限國籍，吸引不少華僑、新住民二代及台灣本地具語言專長或有意外派工作的菁英參與。

以今天的台北場來說，共有48家廠商參加，包括耐斯企業、中石化、光寶、華南商銀、第一商銀、中小企銀、農業金庫、建準電機、聚陽實業、特力、凱撒衛浴等企業參加，吸引145位人才進行一對一現場面談。

耐斯企業市場開發部經理蔡東義表示，前來應徵的12位當中，應屆畢業生六位，可以看出台灣年輕人投入新南向市場工作的意願高；耐斯主要網羅的是外語人才 ，以英語作為優先選才依據，其次是公司要推展的東南亞國家母語，如果具備母語能力會更好。

在越南設廠的大發食品公司總經理許玉林表示，目前公司七成業務是越南內銷市場，因為在越南擴張倉儲物流業務，因此需要的人才種類多元，包括行銷、業務和物流等，本次回來希望招募台幹，以及曾在台灣留學或就業過的越南學生。