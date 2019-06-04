大都會計程車隊向Uber司機招手 祭7.2萬元補貼

2019-06-04 14:41 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



交通部修正公告汽車運輸業管理規則第103條之一（Uber條款），10月開始對違法者取締並處以9千至9萬元罰鍰，令很多Uber司機擔心沒工作、無法支付貸款。大都會計程車隊體諒Uber司機的困難與無助，祭出7.2萬元補貼，讓Uber司機轉為合法計程車。

大都會計程車隊表示，全新入隊獎勵方案，自6月1日至10月31日止，入隊次日起90天內，免收平台派遣服務費，最高享6萬元回饋。另外，為方便Uber司機改掛多元牌照，特補貼一年行費共1.2萬元。

除了7.2萬元的優惠補貼外，加入大都會多元化計程車，還能免繳燃料稅、牌照稅、押牌費。有更多彈性選擇供Uber司機、新鮮人或二度就業者。

大都會計程車隊楊道明協理說，透過此一全新入隊方案，免費輔導考證協助等，大幅降低Uber駕駛轉職多元化計程車司機的初期投入成本及門檻，新加入的駕駛夥伴還能同時享有低利率轉貸、購車低利貸款、租車補助、汽車保修服務、台塑加油優惠等豐富車隊資源及福利，讓更多想全職工作或兼差賺外快的出色司機，可以無縫接軌進入多元化計程車行列，輕鬆挑戰高薪。

另外，大都會計程車針對UBER司機轉多元化的各種疑問:租賃車押牌費可領回來嗎？保險費可退嗎？牌照稅、燃料稅能取回嗎？發票稅、車體稅怎麼辦？車貸怎麼辦？車輛轉貸怎麼做？轉貸利率如何？購車有補助嗎？租車有補助嗎？怎麼考到執業登記證？考取率如何？如何準備？等種種疑難雜症，提供完整的免費諮詢服務。