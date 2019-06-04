親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
產業綜合
稅務法務
房市情報

7月1日起酒駕肇事致死重傷 車輛不管誰屬皆可沒入銷毀

年收百萬扛1700萬房貸「撿親戚衣穿」 原因曝光掀論戰

企業變保守 第3季人力需求不如去年

2019-06-04 14:06經濟日報 記者林彥呈╱即時報導

勞動部公布今年第二次人力需求調查結果，相較於今年4月底，事業單位7月底人力需求預估將增加4.25萬人，其中又以製造業人力需求淨增加1.8萬人最多，但是需求人數均較去年同期衰退，企業在經濟前景堪憂的情勢下仍顯保守。

勞動部指出，受到全球經濟成長動能減緩，以及美中貿易爭端未解影響，市場保守觀望，但新興科技應用持續擴展，加上政府積極執行擴大內需與投資方案，又逢暑假消費旅遊旺季，事業單位仍有增僱員工的需求。

勞動部於今年4月22日至5月10日，針對員工規模30人以上的事業單位辦理人力需求調查，回收有效樣本計3,137家。

根據調查結果顯示，事業單位今年7月底較4月底預計增加人力者占23%、需求不變68.27%、減少人力3.37%、無法預估5.37%；在需求人數方面，預計増加48,500人、減少6,100人，淨增加42,500人。

相較於今年4月底，7月底工業部門預計人力需求淨增加19,700人、服務業部門淨增加22,700人。若按行業別觀察，以製造業人力需求淨增加18,000人較多，包括電子零組件製造業淨增加4,400人，電腦、電子產品及光學製品製造業淨增加2,200人、金屬製品製造業淨增加2,000人。

其次則為批發及零售業淨增4,900人，住宿及餐飲業淨增4,400人再次之。

與今年4月底相較，7月底各職類預計人力需求均呈增加，以技藝有關工作人員、機械設備操作及組裝人員人力需求淨增加12,800人較多，技術員及助理專業人員淨增加9,700人次之，服務及銷售工作人員淨增加8,400人，專業人員、基層技術工及勞力工也分別淨增加5,400人、3,600人。

觀察事業單位增加人力原因，主要以「退離者之補充」占37.95%較多，「需求市場擴大（含設備或部門擴充）」占30.02%次之，「提升勞動條件」占17.61%位居第三。

勞動部指出，製造業、批發及零售業增加人力原因均以「退離者之補充」分別占39.76%、37.90%較多，「需求市場擴大（含設備或部門擴充）」也占28.83%與29.26%。

至於藝術娛樂及休閒服務業、住宿及餐飲業，則因逢暑假消費旅遊旺季，「即將進入本產業旺季」分別占44.93%、30.94%。

製造業勞動部
想要免費獲得 iPad 與 ________ 立即挑戰 ✍

相關新聞

台中工業區輸電設備遭雷擊 6廠600戶停電41秒

2019-06-04 14:45

更大的海嘯襲來？謝金河：郭董回鴻海總部坐鎮吧

2019-06-04 12:50

大都會計程車隊向Uber司機招手 祭7.2萬元補貼

2019-06-04 14:41

台灣超級富豪1781人 全球排名第19

2019-06-04 14:28

Q3人力需求4.2萬 比去年同期少11%

2019-06-04 14:28

新北招商 侯友宜：已有17件計2,000億台商投資進行中

2019-06-04 14:25

長榮3航線常超時工作 空服員連站12小時抗議

2019-06-04 14:21

長榮空服員上街頭 林佳龍：已做好面對罷工準備

2019-06-04 14:17

台電：機組陸續歸隊 今夏供電「審慎樂觀」

2019-06-04 11:16

不讓夏月電價縮荷包 七大家電節電秘訣這麼做

2019-06-04 11:08

搭機票價有彈性 加航推基本經濟艙旅客自我選購

2019-06-04 10:13

貿易戰發酵 美國製造業景氣持續降溫

2019-06-04 09:42

美十年債殖利率寫20個月來新低 留意Fed主席鮑爾談話

2019-06-04 09:28

新台幣早盤 重回31.4字頭

2019-06-04 09:25

避險需求增溫 投資級債進補

2019-06-04 08:28

市場動盪加大 多元資產組合基金趨吉避凶

2019-06-04 08:18

名家觀點／併購時迴避與資訊揭露問題

2019-06-04 01:33

勞動基金前四月賺近2700億 表現相當亮眼

2019-06-03 23:57

CIP輔導 首艘鑽探船啟航

2019-06-03 23:32

郭台銘：美中對抗 別選邊站

2019-06-03 23:31

CIP喊話經部 務實看待國產化

2019-06-03 23:26

我PMI跌破榮枯線 三產業不妙

2019-06-03 23:25

更大金融海嘯？顧立雄：密切關注 無須恐慌

2019-06-03 23:24

中美貿易引海嘯 學者：政府太樂觀

2019-06-03 18:38

CIP、高科大輔導！首艘MIT離岸風電鑽探船啟航

2019-06-03 16:06

你的勞保、勞退這些年資 可能都浪費掉了

2019-06-03 15:48

曾銘宗：中美貿易衝突終將過去 繼續走向自由貿易

2019-06-03 15:11

美中貿易戰方興未艾 市場延續風險趨避格局

2019-06-03 14:55

中美貿易戰升溫 我5月PMI轉緊縮

2019-06-03 14:28

美中貿易戰波及 中經院：5月PMI跌破景氣榮枯線

2019-06-03 14:06

勞保年金、勞退新制 年資愈久領愈多

2019-06-03 13:58

你的勞保、勞退 有無效年資？

2019-06-03 13:57

無薪假最新統計 較上期增逾百人

2019-06-03 12:05

寶成50週年慶 蔡佩君挺大肚子投入原生林復育

2019-06-03 11:44

美中貿易戰再度升溫 5月PMI、NMI呈現上沖下洗

2019-06-03 11:44

美中戰火再起 5月PMI跌至48.2回落榮枯線下

2019-06-03 11:11

美中貿易戰「助攻」 中租越南未來5年可望成長3.6倍

2019-06-03 09:01

開大門「迎台商」 不能只看表象

2019-05-31 08:56

名家觀點／導入AI 先做好暖身

2019-05-31 01:50
看更多

熱門文章

你的勞保、勞退這些年資 可能都浪費掉了

2019-06-03 15:48

勞保勞退這種領法 年資愈久愈領多

2019-06-03 17:25

到底會不會有更大的金融海嘯？顧立雄十個字回應

2019-06-03 15:30

政策推少賣高儲蓄保單 顧立雄十張保單有九張是儲蓄險

2019-06-03 15:48

外資回頭 台幣爆量大漲

2019-06-04 00:33

小確幸！王道銀推新台幣活儲利率1.2%

2019-06-03 20:22

新台幣勁揚1.09角 收31.503元

2019-06-03 16:26

挺大肚爬大肚山...寶成集團小公主8月將報到

2019-06-03 23:22

更大的海嘯襲來？謝金河：郭董回鴻海總部坐鎮吧

2019-06-04 12:50

美十年債殖利率寫20個月來新低 留意Fed主席鮑爾談話

2019-06-04 09:28

寶成轉型 擴大東南亞布局

2019-06-03 23:30

我PMI跌破榮枯線 三產業不妙

2019-06-03 23:25

影／長榮空服將上街 三名「 苦站代表」凌晨4時就在這

2019-06-04 10:12

中美貿易引海嘯 學者：政府太樂觀

2019-06-03 18:38

惠宇建設今年推案大爆發 總銷金額逾120億元

2019-06-03 21:42

林蔚山因個人因素 請辭尚志和綠能董事長

2019-06-03 17:56

貿易戰發酵 美國製造業景氣持續降溫

2019-06-04 09:42

長榮工會遊行 林佳龍：已做好面對罷工準備

2019-06-04 11:24

郭台銘：華為事件波及多方面 鴻海問題請問鴻海

2019-06-03 15:29

影／日本農漁產關稅擬減半 許淑華：抱日本人大腿

2019-06-03 21:18

趙無極一幅畫 「1.12.68」2.9億拍出 可抵3棟豪宅

2019-06-03 23:07

天成飯店開起冰店 超濃奶香引爆話題

2019-06-03 17:54

四大扣除額提高 今年逾半申報戶可退稅

2019-06-03 22:22

省錢達人這樣玩！銀行祭「活儲」超高利率1.2%

2019-06-03 17:09

勞動基金前四月賺近2700億 表現相當亮眼

2019-06-03 23:57

美中貿易戰方興未艾 市場延續風險趨避格局

2019-06-03 14:55

美元計價商品 熱度高

2019-06-04 00:33

陸資大同條款最高罰2,500萬 6月1日起生效

2019-06-04 00:15

英飛凌將砸百億美元 收購賽普拉斯半導體

2019-06-03 23:56

宏達電 轉型生態系統企業

2019-06-03 23:03

派遣工淚哭法院爭權益 控告嘉聯益假派遣真雇傭

2019-06-03 16:50

影／建商跨足商場 高雄市新增購物中心

2019-06-03 18:15

退休金怎麼算才正確？勞保、勞退這些年資都是多餘的

2019-06-03 17:25

新公司法治理大戰／誠美材案 董事會慎防鬧雙包

2019-06-04 01:15

CIP、高科大輔導！首艘MIT離岸風電鑽探船啟航

2019-06-03 16:06

空服「苦站」抗議常過勞航班 長榮7月再推東京專飛班

2019-06-04 12:28

搭機票價有彈性 加航推基本經濟艙旅客自我選購

2019-06-04 10:13

銀行攻財管 瞄準回流台商

2019-06-03 23:21

名家觀點／併購時迴避與資訊揭露問題

2019-06-04 01:33

郭台銘：美中對抗 別選邊站

2019-06-03 23:31
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top