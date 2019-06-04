企業變保守 第3季人力需求不如去年

2019-06-04 14:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



勞動部公布今年第二次人力需求調查結果，相較於今年4月底，事業單位7月底人力需求預估將增加4.25萬人，其中又以製造業人力需求淨增加1.8萬人最多，但是需求人數均較去年同期衰退，企業在經濟前景堪憂的情勢下仍顯保守。

勞動部指出，受到全球經濟成長動能減緩，以及美中貿易爭端未解影響，市場保守觀望，但新興科技應用持續擴展，加上政府積極執行擴大內需與投資方案，又逢暑假消費旅遊旺季，事業單位仍有增僱員工的需求。

勞動部於今年4月22日至5月10日，針對員工規模30人以上的事業單位辦理人力需求調查，回收有效樣本計3,137家。

根據調查結果顯示，事業單位今年7月底較4月底預計增加人力者占23%、需求不變68.27%、減少人力3.37%、無法預估5.37%；在需求人數方面，預計増加48,500人、減少6,100人，淨增加42,500人。

相較於今年4月底，7月底工業部門預計人力需求淨增加19,700人、服務業部門淨增加22,700人。若按行業別觀察，以製造業人力需求淨增加18,000人較多，包括電子零組件製造業淨增加4,400人，電腦、電子產品及光學製品製造業淨增加2,200人、金屬製品製造業淨增加2,000人。

其次則為批發及零售業淨增4,900人，住宿及餐飲業淨增4,400人再次之。

與今年4月底相較，7月底各職類預計人力需求均呈增加，以技藝有關工作人員、機械設備操作及組裝人員人力需求淨增加12,800人較多，技術員及助理專業人員淨增加9,700人次之，服務及銷售工作人員淨增加8,400人，專業人員、基層技術工及勞力工也分別淨增加5,400人、3,600人。

觀察事業單位增加人力原因，主要以「退離者之補充」占37.95%較多，「需求市場擴大（含設備或部門擴充）」占30.02%次之，「提升勞動條件」占17.61%位居第三。

勞動部指出，製造業、批發及零售業增加人力原因均以「退離者之補充」分別占39.76%、37.90%較多，「需求市場擴大（含設備或部門擴充）」也占28.83%與29.26%。

至於藝術娛樂及休閒服務業、住宿及餐飲業，則因逢暑假消費旅遊旺季，「即將進入本產業旺季」分別占44.93%、30.94%。