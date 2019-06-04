台電：機組陸續歸隊 今夏供電「審慎樂觀」

2019-06-04 11:16 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



連日來高溫、悶熱又潮濕，部分地區甚至已出現36℃高溫，再加上隨著鋒面已北抬，梅雨季鋒面也即將進入尾聲，高溫炎熱的典型夏季天氣型態正式來臨，台電供電上緊發條。台電發言人徐造華表示，對於今夏的供電評估台電「審慎樂觀」，備轉容量率目標也從去年的6%上調至今年的10%。

徐造華指出，目前核能機組已全部歸隊，火力機組部分，林口3號機和大林2號機也都已完成新機組測試和改善工程，目前的發電量都已達95%。

此外，大潭2號機預定6月中旬，大林6號機預定6月下旬，通霄4號機預定7月底也將陸續歸隊。

徐造華表示，隨著大修機組陸續歸隊，夏季供電無虞，但台電也會密切關注氣溫的異常變化，因為有時候的氣象預報和實際的高溫情形偶有落差，尤其在6~9月的夏季用電高峰期間，台電會更特別注意機組調配情形。

根據台電的資料顯示，去年6月的最高用電量出現在6月8日的3,610.2萬瓩，其次依序是6月6日的3,580.2萬瓩、6月7日的3,570.2萬瓩、6月28日的3,544.8萬瓩，以及6月5日的3,530.2萬瓩。再加上氣象局也預估，今年端午節連假也是高溫炎熱的天氣，台電供電上緊發條。

台電表示，今（4）日最大供電量將可達到3,768.0萬瓩，今日預估尖峰備轉容量率達11.48%，亮出的是供電充裕的綠燈。