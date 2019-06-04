搭機票價有彈性 加航推基本經濟艙旅客自我選購

2019-06-04 10:13 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



加拿大航空台灣區總經理陳美至表示，加拿大航空推出全新票種產品 Fare Family ，讓每一個人都能輕鬆搭乘北美最佳航空公司，舒適飛往加拿大與美國。 圖／加拿大航空提供 分享 facebook

加拿大航空自今年5月29日起於台灣市場推出全新票種產品 Fare Family ，好評不斷。旅客更能依照不同旅遊計畫與預算，自我選購符合需求的票價產品。無論是選擇含有餐飲及個人觸控影音系統的國際經濟艙票價；或是選擇舒適寬敞並具有特選餐點的豪華經濟艙；或是選擇尊享商務艙的頂級奢華體驗，旅客都能夠依照需求，輕鬆選擇不同的票種，打造自我的旅行經驗。

想快速累積里程或希望更多彈性，旅客可購買經濟艙 Flex 或 Latitude 票種。全價豪經艙及全價商務艙票種，可隨時更改出發日期或是當天機場更改或航班後補等多項便利，且無需支付手續費，最受台灣前往北美出差商務人士的喜愛。

加拿大航空台灣區總經理陳美至表示，加拿大航空推出全新票種產品 Fare Family ，讓每一個人都能輕鬆搭乘北美最佳航空公司，舒適飛往加拿大與美國。選購前可以比較多種票價選擇以及不同的票規，選出一個最適合自己旅遊計劃的票價種類，讓旅遊更加愜意。