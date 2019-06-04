新台幣早盤 重回31.4字頭

2019-06-04 09:25 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



新台幣今（4）日早盤以31.500元兌1美元，升值0.3分開出；在外資匯入，亞幣升值帶動下，新台幣昨日終場以31.503元兌1美元，大漲1.09角作收。

今日一早延續升值氣勢，開盤站上31.500元整數關卡，隨即升破31.5元價位，來到31.4字頭，盤中一度升值9.3分，來到31.410元價位。