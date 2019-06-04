避險需求增溫 投資級債進補

2019-06-04 08:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 王皓正 ╱即時報導



美中貿易紛爭未果，上周資金持續流入包括公債在內的避險性質債券，全球政府債券整體上漲了0.39%；從資金流向角度觀察，投資級債由上周的3.1億美元擴大吸金至26.7億元，高收益債轉為淨流出，新興市場債儘管持續失血，但狀況已見和緩。

安聯投信指出，美中貿易雜音持續干擾市場信心，連帶衝擊油價上周出現較明顯的跌幅，加上歐洲央行與義大利在國債及罰款議題狀況愈趨緊張，使歐元區經濟蒙上陰影，更使全球投資人避險需求升溫，除讓美國10年期公債於上周下行至2.21%之外，德國10年期公債殖利率單周也下降6個基本點，收在-0.18%，顯示避險性資產仍是投資人此時資金的避風港。

安聯美國短年期高收益債券基金經理人謝佳伶表示，美國10年期公債殖利率於上周再次下探，比年初還低了約 50 個基點，然而在5月內多次出現的殖利率倒掛現象雖不一定代表長期的經濟衰退，但已反映出市場對於貿易戰的擔憂，及對於美、中雙方摩擦時間可能拉長的疑慮。

在不確定性充斥、部分投資人開始轉往債市避險的狀況之下，謝佳伶提醒，在債券的挑選上仍有一些須注意的重點，包括投資標的產業是否直接受到貿易戰衝擊、企業違約疑慮，及受到市場波動影響大小等風險。

謝佳伶指出，和其他債券相比，美國高收益債主要發債企業受到貿易戰衝擊較小，加上若鎖定B、BB評等以上的債種，違約風險也可得到有效控制；除此之外，藉由挑選存續期間較短的債券，受到市場及利率的影響也可望降低；綜合了抵抗波動及擁有高於包括公債在內等避險性債券的息收，美國短期高收益債券堪稱在此陰晴不定局勢下的收益首選。

安聯動力亞洲高收益債券基金產品經理陳宜平表示，受到全球貿易摩擦波及，新興市場債資金持續流出，然而相較於新興市場債，亞洲高收益債則有更佳的殖利率，加上存續期短，降低了利率風險，建議投資人可伺機布局此類債券，強化資產的多元性，並分散地域風險。