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韓國瑜掀愛國大賽！粉身碎骨不夠看 3巨頭再加碼

市場動盪加大 多元資產組合基金趨吉避凶

2019-06-04 08:18經濟日報 記者王皓正╱即時報導

美中貿易戰再起波瀾，引發全球金融市場大震盪，台新全球多元資產組合基金經理人謝夢蘭表示，在美中貿易談判有進展前，市場風險情緒預計上升，建議採多元資產配置策略趨吉避凶，尤其是組合類型基金，本身可投資數十檔共同基金，故投資一檔組合基金等同於間接擁有數百支甚至上千支投資標的，分散風險效果更佳。

謝夢蘭指出，就目前全球經濟環境分析，中國2019年第1季GDP年增率6.4%，與2018年第4季持平並高於市場預期，雖經濟成長持續減速，但下行速度趨於緩和；在財報方面，美國S&P 500已公布的企業中，第1季獲利優於預期比例高達76%，金融業獲利表現不錯，在基本面穩健下，股市可逢低布局。

就短線來看，美中貿易雜音四起，全球投資者避險情緒升溫，預估本月股市波動放大，宜採多元資產配置策略降低波動度。

謝夢蘭表示，在市場波動度加大下，建議股債投資比重各佔一半，股市方面可逢低布局經濟相對穩健的美股，另外可增加美國高收益債、REITs等息收較佳的商品，提供下檔保護。

就美國高收債分析，統計至2018年12月底，違約率為2.1％，處於歷史低檔，其中又以具備「雙高雙低」（高積息、高性價比、低波動、低存續期）優勢的優先擔保高收益債相對看好。

在REITs方面，Fed從升息到今年不升息，也將暫停縮表，美國所出現的利率政策轉折最明顯，將激勵北美REITs爆發性成長，建議優先布局美國REITs基金。

升息財報

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