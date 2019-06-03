CIP將提2023/2024年風場計畫 籲政府務實看待國產化

2019-06-03 22:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 江睿智 ╱即時報導



哥本哈根基礎建設基金（CIP）台灣區開發長許乃文今（3）日表示，CIP預計今年8月將提出2023年及2024年併網的共500MW國產化計畫，隨著國產化項目愈來愈多，技術層次愈來愈高，許乃文呼籲，經濟部要務實看待國產化。

依經濟部遴選各風場開發核配容量，CIP風場於2021年、2023年、2024年，分別有100MW、452MW、48MW要併聯。針對2021年併聯風場，CIP已於去年11月15日提出國產化產業關聯計畫並獲通過，今年則將針對2023年、2024年併聯部分再提國產化產業關聯計畫。許乃文說，CIP是擔負國產化任務最重的開發商。

她並指出，2021年要併聯風場有10項要國產化，至於2023年、2024年併聯風場則分別有21項及27項要國產化，包括風機關鍵零組件等。她表示，CIP近期積極採購，其中海工大包相當順利，預計近期會定案，但她也指出，部分項目如風機零組件、海纜等，因技術層次高，台廠在品質、價格和交貨期，的確有問題。

她進一步說，CIP預訂在今年內完成專案融資，國內銀行團都會要求提供出口信貸，但出口信貸又與國產化政策相牴觸，銀行團對於多項國產化也都舉紅牌，這都會使CIP專案融資出現困難，CIP將向經濟部反映，希望政府能務實看得國產化政策。