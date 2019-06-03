勞動基金今年前4月大賺2694.6億元 收益率達6.91%

2019-06-03 20:48 經濟日報 記者 經濟日報 記者 江睿智 ╱即時報導



勞動部勞動基金運用局今（3）日公布勞動基金最新投資績效，今年截至4月底止，整體勞動基金收益數達新台幣2694.6億元，收益率6.91%；不過，5月全球金融市場市場震盪劇烈，恐影響基金獲利。

勞動基金運用局副局長劉麗茹表示，今年前4月全球金融市場狀況佳、震盪不大，因此各項基金收益持續增加，收益數較3月來得佳，光4月就賺進541億元。

根據勞動基金運用情形報告統計，今年截至4月底止，整體勞動基金規模為4.1兆元，整體勞動基金評價後收益數為2694.6億元，收益率為6.91%，表現相當亮眼。

其中新制勞退基金規模為2.2兆元，舊制勞退基金規模為9483億元，勞保基金規模為7275億元；截至今年4月底，收益數分別為1503.5億、671.2億、508.5億元，收益率分別為6.73%、8.01%、及7.51%，出現難得高收益率。

展望未來，劉麗茹指出，5月全球金融市場回檔幅度大，預估今年是大幅震盪年，雖然1至4月相關經濟指標一路往上攀升，但5月單月相關指標已有回落狀況，恐會影響整體基金獲利，必須審慎以對。

勞動基金運用局表示，由於美中兩大貿易國互增關稅，將增加企業營運的成本與風險，削弱企業獲利，且消費者也恐因需付出更高的商品價格，削減消費支出成長，進而加深全球景氣成長動能疑慮，但因資金面上仍保持相對寬鬆之局勢，對金融市場仍具有一定的支撐力量，後續將觀察美國對中、歐、加、日等主要經濟體的貿易政策走向及其對全球經貿活動影響程度，審慎調節投資步伐。