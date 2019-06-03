中美貿易引海嘯 學者：政府太樂觀

2019-06-03 18:38 台灣醒報 記者吳婉瑜╱台北報導



針對中美貿易戰成延長賽，學者大多表示不利於台灣，也認為政府預估的轉單效應、台商回流，無法應付長期的貿易戰。(photo by 網路截圖) 分享 facebook

中美貿易戰愈演愈烈，郭台銘警告，世界經濟恐面臨比金融海嘯更嚴重的風暴。對此，政大經濟系教授林祖嘉受訪時表示，中、美為我國兩大主要出口國，雙方貿易量持續減少不利台灣；台大國發所副教授杜震華也說，貿易戰若拉長，政府預估的轉單效應，無法填補對我國中長期的衝擊。

貿易戰延長不利我

中國日前發表貿易戰立場白皮書，提出三大要求回應美方。林祖嘉認為，雙方貿易戰看來越演越烈，且可能是長期狀態，台灣對中國年出口值達40%、對美國11%，中、美佔我國前二名出口國，雙方貿易量持續減少將不利台灣。

針對郭台銘日前提到，世界經濟將在短期內產生急遽變化，影響不只是製造業、工業，甚至是股價、匯率、中小企業、消費經濟。林祖嘉表示，中美貿易戰比預期的時間拉長，且川普曾說對中國有3千億美元的產品還沒課稅，屆時幾乎所有產品，包括蘋果產品都會受影響。這也是郭台銘所擔憂的。

美國恐再祭重稅

林祖嘉認為，後續的3千萬美元商品的課稅效應可能在7月底以後出現，中國不斷反抗美國的結果，可能迫使川普繼續出招，屆時課稅提高至25%，蘋果手機從400多美元漲至500美元，美國將進口產品成本轉嫁給本國人，將不利於美國消費者，也影響雙邊貿易量，對周邊國家都有影響。

杜震華表示，中國的回應很強烈，美國可能會逼迫盟友選邊站，用到美國一定的技術(25%)就不能提供給中國，導致大量貿易行為停止。他以韓國、台灣、東南亞國家為例，供應給中國銷售到美國的產品，除非是規模大的企業才有能力將生產據點切開，賣給中、美採不同做法，否則損失難以估計。

生產成本提高

「若將生產據點切開會讓生產成本變高。」杜震華說，美國將物價上漲、進口減少，中國則是出口減少，連帶周邊國家供應鏈會減少，這些影響都會反映在股票市場，可能重演金融風暴，不過，杜震華認為，是否發生以及影響程度，要看美國的作法有多緊縮。

經濟部雖樂觀看待轉單效應、台商回流。不過林祖嘉分析，貿易戰後我國對美出口成長20%、對中國成長下修10%，但中國佔我國出口40%，因此，美國後續若對中國祭出3千億產品課稅，台灣出口值恐面臨負成長。

此外，政府原預估台商投資將達5千億，經濟部最新數據僅1千多億，林祖嘉認為，台商回流要找場地，實際效益要等明年才會看到。

政府太樂觀

林祖嘉提到，全世界都在下修貿易量與GDP，但政府施政和選舉因素可能與商界看法不一，不過只要問所有經濟學家跟企業界，大多數都悲觀看待這場長期的貿易戰。

杜震華也認為政府只看到短期有轉單效應，但中長期的負面影響例如：中國對美出口減少，相對台灣供應給中國廠商的零組件也減少，雖然目前尚未發生，但貿易戰持續下去，台灣就會受到衝擊，出口成長率連續下降，轉單效應無法填補後續影響範圍。

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