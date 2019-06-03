退休金怎麼算才正確？勞保、勞退這些年資都是多餘的

2019-06-03 17:25 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳素玲 ╱即時報導



勞保與勞退是勞工兩筆重要退休金，隨著高齡勞動人口愈來愈多，很多超過60歲的勞工仍在職場打拚。儘管勞保年金是投保年資愈長，老了領得愈多，勞退新制也是有工作就要提撥退休金，但勞退與勞保都有無效年資問題，也就是超過一定年限，工作年資無法計入退休金，勞工最好搞清楚，才能正確計算自己的退休金。

早期勞工5、60歲就可能退出職場，但是隨著醫療進步，以及政府鼓吹高齡勞動，職場上常見超過60歲的高齡勞動人口。尤其勞退新制與勞保年金都是有年資就可累計退休金，不少人誤以為，勞退與勞保都是年資無上限。

首先就勞退而言，目前有勞退新制與舊制，一般勞工適用狀況有三種，第一種是勞退新制2005年7月後才進入職場的勞工，只會適用勞退新制；第二種是2005年7月以前已經在職場的勞工，若中途轉換為新制，可能勞退新、舊制年資都有；第三種是未曾轉換到新制，只有純勞退舊制年資。

如果適用勞退新制，因為採個人帳戶制，帳戶隨勞工轉換工作跟著走，只要工作一天，雇主就得提撥薪資6%到帳戶，不會有工作年資不計退休金問題。若是後來轉換適用勞退新制，因為後期適用勞退新制，也不會有無效年資問題。

只有第三種純勞退舊制的勞工，因為必須成就在同一事業單位工作滿25年，才能領到退休金，因此目前應該都具有一定年齡，通常是老企業的老員工。由於勞退舊制退休金採前15年工作年資，每一年給2個基數(1個基數指的是核准退休時的一個平均薪資），第15年以上年資，只能一年給1個基數，最多可領45個基數。也就是如果勞工在同一事業單位累計30年舊制年資後，就已達到45個基數退休金上限；即使接下來繼續在同一公司工作，無論是31年、32年，或是35年，都只能領到最高45個基數的退休金，超過30年的年資都與退休金無關。

勞保年資也有相同限制。勞保在2009年以前只能一次請領，成就退休條件勞工，以最後三年平均投保薪資計算勞保一次請領金額。計算方式是勞保年資前15年，一年給1個基數計算，第16年起，一年給2個基數，但最多領45個基數，也就是說，一樣最多30年年資。但另有一個規定是，超過60歲仍工作者，最多可累計5個基數，因此勞保一次請領總計最多50個基數。

換句話說，無論勞工在60歲之前已投保多少年，60歲之後再工作的勞保年資最多只能累計5年，若是一路從60歲工作到68歲都投勞保，老年給付選擇一次請領時，60歲以後也只能計算5年年資，超過部分無法計入老年一次請領金額。

不過如果勞工選擇請領按月領的勞保年金，就不會有年資計算上限問題，無論勞工勞保年資幾年，都可以適用一年所得替代率1.55%計算，年資完全不會浪費。