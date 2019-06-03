勞保勞退這種領法 年資愈久愈領多

2019-06-03 17:25 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳素玲 ╱即時報導



雖然勞保與勞退都有無效年資問題，但是對多數勞工來說，勞保與勞退新制仍然是年資愈多，保障愈多，所以千萬別聽信少部分不肖雇主刻意誤導，為了省勞保費而不投保。

早期的勞保與勞退設計，對高齡勞工都較為不利，其中勞退舊制規定的嚴格請領條件(一、工作15年以上，滿55歲者；二、工作滿25年以上；三、工作10年以上、滿60歲者)，更讓95%勞工都領不到退休金，因此目前較年長已經退休的勞工，只能靠微薄的勞保老年給付過退休生活，毫無保障可言。

其次，請領勞保老年給付或退休金都有最高基數限制，以致工作年資與勞保年資都有無效年資限制。直到2005年勞退新制，以及2009年勞保年金上路後，工作年資與勞保投保年資都成了保障勞工有利武器。

勞保增加年金選項後，如果勞工打算勞保老年給付選擇年金，勞保年資就沒有上限問題，甚至是投保年資愈久，年金可以領得愈多。勞保老年年金領取公式是最高60個月平均投保薪資X1.55%X年資，因此年資愈久，反而有助每月領取年金額愈多。

勞退新制也是一樣，勞退新制不像勞退舊制，以工作年資為計算基礎，而是在職期間雇主就要按月提撥薪資6%到個人帳戶，當做未來退休金，因此勞工在職一天，老闆就得提撥一天，在職愈久，就可累計愈多退休金。