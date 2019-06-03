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北市盼調高包租代管租金天花板 營建署點頭

2019-06-03 17:12經濟日報 記者翁至威╱即時報導

為保障弱勢負擔租金能力，內政部針對包租代管設有租金上限2萬2,500元，不過台北市政府認為租金天花板不符北市租金行情，有礙包租代管媒合，積極爭取調高租金上限。營建署今（3）日點頭同意，預計今年7月將陸續展開的包租代管第二期計畫，將調高北市租金上限，其餘縣市則維持原上限。

不過，對於北市提出其餘補助也一併調高的需求，營建署則表示，必須考量中央政府整體財政狀況以及補助公平性，希望北市府若要加碼補助，先從地方財源著手。

營建署土地組組長歐正興表示，北市租金行情相較其他縣市來得高，若以現行的租金2萬2,500元來看，實際租給弱勢租金打八折為1萬8,000元，北市府認為實務上難以吸引房東加入包租代管，因此希望提高租金天花板。

歐正興表示，租金行情涉及中央核予地方包租代管計畫補助經費，且須將弱勢房客的租金負擔能力納入考量。有鑑於台北市平均租金行情高於其他縣市，北市府在提報包租代管第二期計畫時，可視實際需求調高租金上限。

至於其他縣市是否會同步調高或因地制宜？歐正興表示，目前觀察，除台北市狀況較特別，其餘縣市在最高租金2萬2,500元的額度下，應已有足夠的彈性，預計第二期包租代管除北市以外其他縣市，將維持現行租金上限。

據營建署統計包租代管第一期執行成果，以台中市表現最為亮眼，截至5月底已突破千戶，來到1,086戶；此外台北市已媒合916戶，桃園市、新北市媒合戶數也都超過700戶以上。另台南市共217戶、高雄市共488戶，也都在急起直追。

歐正興表示，包租代管第一期在六都試辦後，各地已逐漸增溫，吸引越來越多房東投入；至於第二期預計今年7月陸續上路，除了六都之外，更納入其餘縣市，希望可讓包租代管遍地開花。

包租代管第一期六都執行成果。記者翁至威／製表
包租代管第一期六都執行成果。記者翁至威／製表
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租金房東內政部

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