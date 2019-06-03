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大學學費居全球第14！ 揹學貸畢業淪「月光族」

美中貿易戰波及 中經院：5月PMI跌破景氣榮枯線

2019-06-03 14:06聯合報 記者張語羚╱即時報導

中華經濟研究院今天公布5月製造業採購經理人指數（PMI），數據顯示中斷僅一個月的擴張轉為緊縮，指數驟跌3.5個百分點至48.2%，也跌破了景氣榮枯分界點的50％，主因受美中貿易戰衝擊，市場態度逐漸轉為保守觀望。

中經院分析，美國總統川普5月初重啟美中貿易戰，因此市場態度逐漸轉為保守觀望，金屬原物料等價格下滑，而美國制裁華為手段一出，打亂全球供應鏈的布局。

中經院指出，五項組成指標中，新增訂單、生產數量、人力僱用與存貨轉為緊縮，供應商交貨時間轉為下降（低於50.0%）；2019年5月六大產業中，基礎原物料產業與電力暨機械設備產業PMI皆轉為緊縮，化學暨生技醫療產業、電子暨光學產業與交通工具產業PMI雖持續擴張，但擴張速度皆趨緩，只有食品暨紡織產業PMI呈現擴張速度加快走勢。

全體製造業之「未來六個月展望指數」僅維持 2 個月的擴張，中經院表示，本月驟跌7.2個百分點轉為緊縮，指數為48.5%，交通工具產業與電力暨機械設備產業皆轉為回報未來六個月展望指數為緊縮，指數分別下跌4.4與13.6個百分點至47.8%與37.5%，基礎原物料產業之未來六個月展望指數已連續11個月呈現緊縮，且指數續跌5.7個百分點至38.6%。

化學暨生技醫療產業之未來六個月展望指數僅維持1個月的擴張，本月隨即大跌7.1個百分點至持平（50.0%）；電子暨光學產業之未來六個月展望指數雖已連續3個月呈現擴張，唯擴張速度趨緩，本月指數亦大跌9.5個百分點至52.8%；食品暨紡織產業之未來六個月展望指數則由持平（50.0%）回升8.3個百分點至58.3%。

中華經濟研究院公布5月製造業採購經理人指數（PMI），指數驟跌3.5個百分點至4...
中華經濟研究院公布5月製造業採購經理人指數（PMI），指數驟跌3.5個百分點至48.2%，也跌破了景氣榮枯分界點的50％。圖／中經院提供
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